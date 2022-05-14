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SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaş zammı son durum: 2022 Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli ve memur zammı için geri sayım başladı. Son iki verinin ardından 2022'nin ilk yarısında yapılacak zam oranı belli olacak. Son rakamlara göre emekli ve memurlara verilecek zamlar netleşmeye başladı. Ek zammında gündemde olduğu 2022 Temmuz zammına ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaş zammı son durum nedir? 2022 Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2022 17:04 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 17:04
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SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaş zammı son durum: 2022 Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı netleşiyor. 2022'nin ilk yarısında maaşlarında artış yaşayacak olan emekli ve memurlar, zam oranına ilişkin son gelişmeleri yakından takip ediyor. Nisan ayı enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte ilk dört aylık veriler belli oldu. Geriye son iki veri kaldı. Peki, SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaş zammı son durum nedir? 2022 Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte cevaplar...

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SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaş zammı son durum: 2022 Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2022 TEMMUZ ZAMMI SON DURUM

TÜİK tarafından açıklanan ilk dört aylık enflasyon yüzde 31.71 çıkarken, memur ve emeklilerine yüzde 24.21 fark oluştu. Yani 4 ayda Temmuz zammı yüzde 31.21'e ulaştı. Geriye 2 enflasyon verisi kaldı.

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SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaş zammı son durum: 2022 Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2022 TEMMUZ ZAMMI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak.

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SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaş zammı son durum: 2022 Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon artış oranı yüzde 31,71 olarak gerçekleşti.

Şimdi 2 aylık (Mayıs ve Haziran) enflasyon daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 31,71 oranı kesinleşti.

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SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaş zammı son durum: 2022 Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak.

Temmuz maaşları artırılmış olarak ödenecek. Kesin oran 4 Temmuz'da belli olacak. Merkez Bankası'nın yaptığı ankete göre 6 aylık enflasyonun yüzde 34'ü geçeceği hesaplanmıştı.