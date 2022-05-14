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SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaş zammı son durum: 2022 Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Emekli ve memur zammı için geri sayım başladı. Son iki verinin ardından 2022'nin ilk yarısında yapılacak zam oranı belli olacak. Son rakamlara göre emekli ve memurlara verilecek zamlar netleşmeye başladı. Ek zammında gündemde olduğu 2022 Temmuz zammına ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaş zammı son durum nedir? 2022 Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte haberin detayları...