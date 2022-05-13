İŞKUR İLE 107 BİN İŞÇİ ALINACAK! Deneyimli, deneyimsiz 7-8 bin lira maaşlı personel alımı! Acil ilanla 20-56 yaş arası...

İŞKUR aracılığıyla her ay binlerce iş arayan vatandaş istihdam oluyor. Kurum tarafından gelen son açıklamalara göre, 107 bin eleman arayışı sürüyor. 2022'nin başından bu yana en çok elaman aranan sektörün başını ise imalat sanayisi çekti. Sektörün ara eleman olarak istihdam ettiği işçiler 7-8 bin liradan başlayan maaşlarla işe başlıyor. İŞKUR üzerinden kayıtlarını oluşturanlar açıklanan iş ilanlarına kolaylıkla başvurabiliyor. Süreç içinde belirlenen geri dönüşler kurum tarafından yapılıyor. İş ilanları hakkında detayları haberimizde derledik. Peki, 107 bin kişi alınacak! 7-8 bin lira maaşlı personel ilanları...