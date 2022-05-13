13 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İŞKUR İLE 107 BİN İŞÇİ ALINACAK! Deneyimli, deneyimsiz 7-8 bin lira maaşlı personel alımı! Acil ilanla 20-56 yaş arası...

İŞKUR İLE 107 BİN İŞÇİ ALINACAK! Deneyimli, deneyimsiz 7-8 bin lira maaşlı personel alımı! Acil ilanla 20-56 yaş arası...

İŞKUR aracılığıyla her ay binlerce iş arayan vatandaş istihdam oluyor. Kurum tarafından gelen son açıklamalara göre, 107 bin eleman arayışı sürüyor. 2022'nin başından bu yana en çok elaman aranan sektörün başını ise imalat sanayisi çekti. Sektörün ara eleman olarak istihdam ettiği işçiler 7-8 bin liradan başlayan maaşlarla işe başlıyor. İŞKUR üzerinden kayıtlarını oluşturanlar açıklanan iş ilanlarına kolaylıkla başvurabiliyor. Süreç içinde belirlenen geri dönüşler kurum tarafından yapılıyor. İş ilanları hakkında detayları haberimizde derledik. Peki, 107 bin kişi alınacak! 7-8 bin lira maaşlı personel ilanları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2022 21:37 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 21:37
  • 1
  • 13
İŞKUR İLE 107 BİN İŞÇİ ALINACAK! Deneyimli, deneyimsiz 7-8 bin lira maaşlı personel alımı! Acil ilanla 20-56 yaş arası...

İŞKUR son dakika olarak işverenlerden kendisine gelen eleman talebi sayısını duyurdu. Kurum üzerinden iş başvuru yapmak isteyenler ilanları yakından takip ediyor. Gelen son dakika açıklamasına göre, sadece nisan ayında İŞKUR'a, işverenlerden, 201 binin üzerinde eleman başvurusu geldi. Sektörün ara eleman olarak istihdam ettiği işçiler 7-8 bin liradan başlayan maaşlarla işe başlıyor. İŞKUR tarafından yapılan iş ilanı duyurularında detaylar belirtiliyor. İş arayışında olanlar kayıtlarını oluşturmaları halinde kolaylıkla başvurularını gerçekleştirebiliyor. İşte, İŞKUR açık iş ilanları hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
İŞKUR İLE 107 BİN İŞÇİ ALINACAK! Deneyimli, deneyimsiz 7-8 bin lira maaşlı personel alımı! Acil ilanla 20-56 yaş arası...

İŞKUR işverenlerden kendisine gelen eleman talebi sayısını açıkladı. Sadece nisan ayında İŞKUR'a, işverenlerden, 201 binin üzerinde eleman başvurusu geldi.

  • 3
  • 13
İŞKUR İLE 107 BİN İŞÇİ ALINACAK! Deneyimli, deneyimsiz 7-8 bin lira maaşlı personel alımı! Acil ilanla 20-56 yaş arası...

Bu yılın başından itibaren 4 ayda ise İŞKUR'a yüzde 98'i özel sektörden olmak üzere 705 bine yakın işverenlerden başvuru gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde, işverenler en çok imalat sanayiinde çalışacak eleman aradı.

  • 4
  • 13
İŞKUR İLE 107 BİN İŞÇİ ALINACAK! Deneyimli, deneyimsiz 7-8 bin lira maaşlı personel alımı! Acil ilanla 20-56 yaş arası...

Nisan ayında 139 bin 443 kişi, Ocak-Nisan döneminde de toplam 464 bin kişi işverenlerle anlaşarak işe yerleşmiş durumda. Hürriyet'te yer alan bilgilere göre, işverenlerin yüzde 65'i aradığı elemanı bulurken, yüzde 35'i ise bulamadı.

  • 5
  • 13
İŞKUR İLE 107 BİN İŞÇİ ALINACAK! Deneyimli, deneyimsiz 7-8 bin lira maaşlı personel alımı! Acil ilanla 20-56 yaş arası...

İl bazında bakıldığında da İstanbul'da 76 bin, Ankara'da 41 bin, İzmir'de 22 bin, Bursa'da 19 bin, Konya'da 17 bin, Adana'da 14 bin kişi istihdam edildi. Bu iller ilk dört ayda işverenler tarafından en çok eleman talep edilen ve İŞKUR tarafından da işe yerleştirilen iller.