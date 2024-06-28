1 maaş ikramiye gibi emekliye ek ödeme! Cüzdanlar BAYRAM edecek

Temmuz ayı, emekliler için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Devlet tarafından yapılan açıklamalara göre, emekli maaşlarına önemli bir zam yapılacak. Bu zam, emeklilerin alım gücünü artıracak ve yaşam standartlarını yükseltecek. Yapılacak zammın oranı, yıllık enflasyon verileri göz önünde bulundurularak belirlendi ve bu oran emekliler için ciddi bir rahatlama sağlayacak. Bankalar, emeklilerin maaşlarını kendi bünyelerine taşımalarını teşvik etmek amacıyla çeşitli promosyonlar sunmaktadır. Bu promosyonlar, emekliler için ek gelir kaynağı oluştururken, bankaların da müşteri portföyünü genişletmesine olanak tanır. İşte Temmuz ayında en yüksek promosyon veren bankalar: