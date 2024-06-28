28 Haziran 2024, Cuma
1 maaş ikramiye gibi emekliye ek ödeme! Cüzdanlar BAYRAM edecek
Milyonlarca emeklinin uzun süredir beklediği müjdeli haber sonunda geldi. Temmuz ayı itibariyle yapılacak zamların yanı sıra, bankalar da emeklilere sundukları cazip promosyonlarla dikkat çekiyor. Bu gelişmeler, emeklilerin ekonomik açıdan rahatlamalarını sağlayacak önemli fırsatlar sunuyor. İşte detaylar ve en yüksek promosyon veren bankalar...
Giriş: 28.06.2024 15:00 Güncelleme: 28.06.2024 15:00
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