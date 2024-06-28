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1 maaş ikramiye gibi emekliye ek ödeme! Cüzdanlar BAYRAM edecek

Milyonlarca emeklinin uzun süredir beklediği müjdeli haber sonunda geldi. Temmuz ayı itibariyle yapılacak zamların yanı sıra, bankalar da emeklilere sundukları cazip promosyonlarla dikkat çekiyor. Bu gelişmeler, emeklilerin ekonomik açıdan rahatlamalarını sağlayacak önemli fırsatlar sunuyor. İşte detaylar ve en yüksek promosyon veren bankalar...

Giriş: 28.06.2024 15:00 Güncelleme: 28.06.2024 15:00
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1 maaş ikramiye gibi emekliye ek ödeme! Cüzdanlar BAYRAM edecek

Temmuz ayı, emekliler için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Devlet tarafından yapılan açıklamalara göre, emekli maaşlarına önemli bir zam yapılacak. Bu zam, emeklilerin alım gücünü artıracak ve yaşam standartlarını yükseltecek. Yapılacak zammın oranı, yıllık enflasyon verileri göz önünde bulundurularak belirlendi ve bu oran emekliler için ciddi bir rahatlama sağlayacak. Bankalar, emeklilerin maaşlarını kendi bünyelerine taşımalarını teşvik etmek amacıyla çeşitli promosyonlar sunmaktadır. Bu promosyonlar, emekliler için ek gelir kaynağı oluştururken, bankaların da müşteri portföyünü genişletmesine olanak tanır. İşte Temmuz ayında en yüksek promosyon veren bankalar:

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1 maaş ikramiye gibi emekliye ek ödeme! Cüzdanlar BAYRAM edecek

3 Temmuz tarihinde açıklanacak olan 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması ile ilk 6 aylık enflasyon farkı belirlenecek ve bu oran üzerinden emeklilerin alacağı maaş zamları kesinleşecek. Bu zam oranları, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmede önemli bir rol oynayacak.

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1 maaş ikramiye gibi emekliye ek ödeme! Cüzdanlar BAYRAM edecek

Bankaların Promosyon Yarışı

Bankalar, emeklilerin zamlı maaşları belirlenmeden önce kesenin ağzını açtı ve en yüksek promosyon yarışı başladı. Bayram dönüşü Haziran ayı sonuna kadar anlaşma yapan emekliler, 1 maaş ikramiye tutarı kadar ödeme alabilecekler. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

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1 maaş ikramiye gibi emekliye ek ödeme! Cüzdanlar BAYRAM edecek

Yapı Kredi ve ING Bank

Şu anda en yüksek promosyon veren bankalar arasında Yapı Kredi ve ING Bank ilk sırada yer alıyor. Her iki banka da ek promosyon ödemeleri ile toplamda 18 bin TL'ye varan ödeme yapıyor.

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1 maaş ikramiye gibi emekliye ek ödeme! Cüzdanlar BAYRAM edecek

Kamu Bankaları ve Diğer Özel Bankalar

Kamu bankaları ise SGK tarafından açıklanan emekli maaşı promosyonu tutarı olan 12 bin TL'yi öderken, Türkiye Finans Bankası emeklilere 14 bin 500 TL ödeme yapıyor.