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Üreticilere müjde! Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2019 1. dönem buzağı destekleri ne zaman ödenecek?

Buzağı destek ödemeler ne zaman yatacak? 2019 1. dönem kapsamında buzağı destek ödemelerinin tarihleri belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ödemelerin 24 Nisan'da başlayacağı bildirilmişti. Ödemeler T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Peki, buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2019 1. dönem buzağı destekleri ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 11:38
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Üreticilere müjde! Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2019 1. dönem buzağı destekleri ne zaman ödenecek?

2019 1. dönem buzağı destek ödemeleri ne zaman başlayacak? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için üreticilere verilen buzağı destek ödemeleri başladı. Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, ödemelerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını bildirdi. Bu kapsamda ödeme bekleyen üreticiler desteklemelerin ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki, buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2019 1. dönem buzağı destekleri ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

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Üreticilere müjde! Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2019 1. dönem buzağı destekleri ne zaman ödenecek?

2019 1. DÖNEM BUZAĞI DESTEKLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2019 1. dönem buzağı destek ödemeleri 24 Nisan'da başladı. T.C. kimlik numaralarının son rakamı 0 olanlara 24 Nisan'da, son rakamı 2 olanlara 30 Nisan, 4 olanlara 8 Mayıs, 6 ve 8 olanlara ise 15 Mayıs saat 18.00'den sonra yapılacak.

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Üreticilere müjde! Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2019 1. dönem buzağı destekleri ne zaman ödenecek?

TOPLAM ÖDEME 12 MİLYARI AŞACAK

Bu ödemeler ile birlikte 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ödenen desteklemelerin toplam 12,4 Milyar TL'ye ulaştığını vurgulayan Bakan Pakdemirli "Toplam 22 Milyar TL olan tarımsal desteklerin %56'sı ödenmiş olacak. Tüm çiftçi ve yetiştiricilerimize hayırlı olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

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Üreticilere müjde! Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2019 1. dönem buzağı destekleri ne zaman ödenecek?

BUZAĞI DESTEKLEME ÜCRETİ NE KADAR?

4 ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş

Soy kütüğüne kayıtlı 500 Tl/Baş

Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş

Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş

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Üreticilere müjde! Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2019 1. dönem buzağı destekleri ne zaman ödenecek?

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Bu imkandan faydalanmak isteyen üreticilerden bazı kriterlere uymaları talep edilecek. İşte, o kriterler;