Üreticilere müjde! Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2019 1. dönem buzağı destekleri ne zaman ödenecek?

2019 1. dönem buzağı destek ödemeleri ne zaman başlayacak? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için üreticilere verilen buzağı destek ödemeleri başladı. Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, ödemelerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını bildirdi. Bu kapsamda ödeme bekleyen üreticiler desteklemelerin ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki, buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2019 1. dönem buzağı destekleri ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...