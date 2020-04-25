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Üreticilere müjde! Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2019 1. dönem buzağı destekleri ne zaman ödenecek?
Buzağı destek ödemeler ne zaman yatacak? 2019 1. dönem kapsamında buzağı destek ödemelerinin tarihleri belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ödemelerin 24 Nisan'da başlayacağı bildirilmişti. Ödemeler T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Peki, buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2019 1. dönem buzağı destekleri ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 25.04.2020 11:29Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 11:38