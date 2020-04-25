HaberlerGaleri0,49 faizli destek kredisi! 10.000 TL 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ekranı! 36 ay taksit ödemesi kaç para?
0,49 faizli destek kredisi! 10.000 TL 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ekranı! 36 ay taksit ödemesi kaç para?
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından 0,49 faizli destek kredisi için başvurular devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların finansal açıdan desteklenmeleri için verilen düşük faizli destek kredisinin sonuçları açıklanmaya başlandı. Kamu bankalarının sağladığı destek kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar kredi detaylarını araştırıyor. Düşük faizli destek kredisinin detaylarını sizler için derledik. Peki, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 10.000 TL destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? 36 ay vadeli kredi taksit ödemesi ne kadar?
Giriş Tarihi: 25.04.2020 12:59Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 13:09