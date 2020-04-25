0,49 faizli destek kredisi! 10.000 TL 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ekranı! 36 ay taksit ödemesi kaç para?

0,49 faizli destek kredisi kimler alabilir? 3 kamu bankasından koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların finansal açıdan desteklenmesi için verilen düşük faizli temel ihtiyaç destek kredisine başvurular 1 Nisan'da başladı. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada, destek kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmaya başladığı bildirildi. Başvuru yapmak isteyenler ve onaylanan kredisini çekmek isteyenler için detayları haberimizde derledik. Peki, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 10.000 TL destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? 36 ay vadeli kredi taksit ödemesi ne kadar? İşte cevaplar...