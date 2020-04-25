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Haberler Galeri 0,49 faizli destek kredisi! 10.000 TL 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ekranı! 36 ay taksit ödemesi kaç para?

0,49 faizli destek kredisi! 10.000 TL 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ekranı! 36 ay taksit ödemesi kaç para?

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından 0,49 faizli destek kredisi için başvurular devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların finansal açıdan desteklenmeleri için verilen düşük faizli destek kredisinin sonuçları açıklanmaya başlandı. Kamu bankalarının sağladığı destek kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar kredi detaylarını araştırıyor. Düşük faizli destek kredisinin detaylarını sizler için derledik. Peki, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 10.000 TL destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? 36 ay vadeli kredi taksit ödemesi ne kadar?

Giriş Tarihi: 25.04.2020 12:59 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 13:09
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0,49 faizli destek kredisi! 10.000 TL 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ekranı! 36 ay taksit ödemesi kaç para?

0,49 faizli destek kredisi kimler alabilir? 3 kamu bankasından koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların finansal açıdan desteklenmesi için verilen düşük faizli temel ihtiyaç destek kredisine başvurular 1 Nisan'da başladı. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada, destek kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmaya başladığı bildirildi. Başvuru yapmak isteyenler ve onaylanan kredisini çekmek isteyenler için detayları haberimizde derledik. Peki, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 10.000 TL destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? 36 ay vadeli kredi taksit ödemesi ne kadar? İşte cevaplar...

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0,49 faizli destek kredisi! 10.000 TL 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ekranı! 36 ay taksit ödemesi kaç para?

HALKBANK 6 AY ÖDEMEİSZ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

"Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan Halkbank müşterilerinin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanının sağlanması amacıyla, aylık yüzde 0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları başladı.

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0,49 faizli destek kredisi! 10.000 TL 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ekranı! 36 ay taksit ödemesi kaç para?

* Halkbank İnternet Şubeşi giriş yapın; Başvuru > Bireysel Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

* Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru > Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

* Aralarında birer boşluk bırakarak "DESTEK, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: DESTEK 12345678910 3000 10000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderebilirsiniz.

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0,49 faizli destek kredisi! 10.000 TL 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ekranı! 36 ay taksit ödemesi kaç para?

HALKBANK KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Halkbank kredi başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Başvuru yapan vatandaşlara kısa mesaj ile bildirim yapılıyor.

HALKBANK ONAYLI KREDİ NASIL KULLANILIR?

Onaylanan kredinizi şubeye gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitesinden anında kullanabilirsiniz.

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0,49 faizli destek kredisi! 10.000 TL 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru ekranı! 36 ay taksit ödemesi kaç para?

Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Kredi > Bireysel Kredini Kullan > Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.

Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Krediler > Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama > Başvurularım > Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.