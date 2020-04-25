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3. faz 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet pandemi sosyal destek sonuçları ne zaman açıklanacak?
1000 TL sosyal yardım başvurusu devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında 3. faz 1000 TL yardım ödemesi için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Yapılan açıklamada hafta içi başvuruların T.C. kimlik numarasının son hanesine göre, hafta sonu ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkesin başvuru yapılabileceği bildirildi. Peki, 3. faz 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet pandemi sosyal destek sonuçları ne zaman açıklanacak? Kimler başvurabilir?
Giriş Tarihi: 25.04.2020 10:46Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 10:53