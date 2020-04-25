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Haberler Galeri 3. faz 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet pandemi sosyal destek sonuçları ne zaman açıklanacak?

3. faz 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet pandemi sosyal destek sonuçları ne zaman açıklanacak?

1000 TL sosyal yardım başvurusu devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında 3. faz 1000 TL yardım ödemesi için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Yapılan açıklamada hafta içi başvuruların T.C. kimlik numarasının son hanesine göre, hafta sonu ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkesin başvuru yapılabileceği bildirildi. Peki, 3. faz 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet pandemi sosyal destek sonuçları ne zaman açıklanacak? Kimler başvurabilir?

Giriş Tarihi: 25.04.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 10:53
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3. faz 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet pandemi sosyal destek sonuçları ne zaman açıklanacak?

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk iki faz ödemelerin tamamlanmasının ardından üçüncü faz ödemeler için başvuruların e-Devlet üzerinden alındığı açıklandı. Sosyal yardım ödemeleri hane bazlı yapılacağı için aynı haneden birden çok başvuru yapılması durumunda bu, tek başvuru olarak sayılacak. Peki, 3. faz 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet pandemi sosyal destek sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

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3. faz 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet pandemi sosyal destek sonuçları ne zaman açıklanacak?

1.000 TL SOSYAL YARDIM NE ZAMAN SONUÇLANIR?

1.000 TL sosyal yardım başvuruları devam ediyor. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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3. faz 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet pandemi sosyal destek sonuçları ne zaman açıklanacak?

1.000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. 1.000 TL sosyal yardım desteği başvurusu yapabilmek için https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu sayfasına giriş yapın ve gerekli adımları takip ederek başvurunuzu tamamlayın.

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3. faz 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet pandemi sosyal destek sonuçları ne zaman açıklanacak?

3. FAZ SOSYAL YARDIM BAŞVURU TARİHLERİ

TC Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olanlar Pazartesi,
2 olanlar Salı,
4 olanlar Çarşamba,
6 olanlar Perşembe,
8 olanlar Cuma

günlerinde başvuru yapabilecekler.

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3. faz 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet pandemi sosyal destek sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını yapabilecekler.