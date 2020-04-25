1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk iki faz ödemelerin tamamlanmasının ardından üçüncü faz ödemeler için başvuruların e-Devlet üzerinden alındığı açıklandı. Sosyal yardım ödemeleri hane bazlı yapılacağı için aynı haneden birden çok başvuru yapılması durumunda bu, tek başvuru olarak sayılacak. Peki, 3. faz 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet pandemi sosyal destek sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...