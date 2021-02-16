Üreticilere müjde: 2 ay vadeli faizsiz kredi imkanı! 60 güne kadar...

Üreticilere müjde: 2 ay vadeli faizsiz kredi imkanı oldukça ilgi görüyor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), üreticilerin kısa vadeli yem ihtiyaçlarının faizsiz olarak karşılanması amacıyla kampanya başlattı. Koronavirüs salgınının etkisini göstermesi sonrasında süt üreticiliği ve besicilik yapan yetiştiricileri desteklemek için bir çalışmaya imza attı. Başlatılan kampanyadan yararlanmak isteyen üreticiler için beklenen açıklama geldi. 2 ay vadeli ve faizsiz sağlanacak kredi imkanı ile üretici derin nefes alacak.