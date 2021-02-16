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16 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Üreticilere müjde: 2 ay vadeli faizsiz kredi imkanı! 60 güne kadar... Üreticilere müjde: 2 ay vadeli faizsiz kredi imkanı! 60 güne kadar...
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), tarafından üreticilere yönelik destek kampanyası başlatıldı. Üreticilerin kısa vadeli yem ihtiyaçlarını faizsiz karşılamak amacıyla başlatılan kampanya oldukça ilgi görüyor. Başlatılan kampanya kapsamında, hayvancılık yapan Tarım Kredi ortağı üreticilere 2 ay vadeli faizsiz hayvan yemi kredisi imkanı sağlandı. Başvuru şartlarını ve süresini merak edenler için detayları haberimizde derledik. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 16.02.2021 16:10 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 16:10
Üreticilere müjde: 2 ay vadeli faizsiz kredi imkanı oldukça ilgi görüyor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), üreticilerin kısa vadeli yem ihtiyaçlarının faizsiz olarak karşılanması amacıyla kampanya başlattı. Koronavirüs salgınının etkisini göstermesi sonrasında süt üreticiliği ve besicilik yapan yetiştiricileri desteklemek için bir çalışmaya imza attı. Başlatılan kampanyadan yararlanmak isteyen üreticiler için beklenen açıklama geldi. 2 ay vadeli ve faizsiz sağlanacak kredi imkanı ile üretici derin nefes alacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tarım Kredi, koronavirüs salgınının yanı sıra son dönemde ülke genelinde etkisini gösteren kuraklık gibi nedenlerle süt üreticiliği ve besicilik yapan yetiştiricileri desteklemek için bir çalışmaya imza attı.
Tarım Kredi iştiraki Tarım Kredi Yem A.Ş. iş birliğiyle üreticilerin kısa vadeli yem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan kampanya kapsamında, hayvancılık yapan Tarım Kredi ortağı üreticilere 2 ay vadeli faizsiz hayvan yemi kredisi imkanı sağlandı.
PİYASA DÜZENLEYİCİ FİYAT POLİTİKASI İZLENDİ
Genel Müdür Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi olarak üreticilerin üretim faaliyetlerini kolaylaştırmak için tarımsal girdilerde maliyetlerin düşürülmesine dair çalışmalar yaptıklarını, bu doğrultuda kimyevi gübre ve karma hayvan yemi satışlarında tavan-taban fiyat uygulamasına geçildiğini, kar odaklı fiyatlar yerine piyasa düzenleyici fiyat politikası izlendiğini vurguladı.
Poyraz, kooperatif ortakları için kredi maliyetlerini baştan bilmelerine olanak tanıyacak şekilde tarımsal girdilerde sabit oranlı kredi uygulamasını hayata geçirdiklerine işaret etti.