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16 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 16 Şubat sigara fiyatları zamlı güncel liste! Marlboro, Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları.... 16 Şubat sigara fiyatları zamlı güncel liste! Marlboro, Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları....
Yeni yılda sigara fiyatları hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Şubat ayının ortalarına geldiğimiz dönemde fiyatları sorgulamaya başladı. Sigara ve tütün ürünlerinin ÖTV ve maktu vergi oranlarında yapılan değişiklik sonrası, sigara tiryakileri hangi markaya ne kadar zam geldiğini araştırmaya başladı. İşte, 16 Şubat sigara fiyatları zamlı güncel liste! Marlboro, Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 16.02.2021 18:00
Sigara fiyatları zamlandı mı? Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda sigara ve tütün ürünlerine uygulanan ÖTV oranlarında indirim yapılmış, maktu vergi oranları ise artırılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından güncel sigara fiyatları sorgulanmaya başlandı. Hangi markaya ne kadar zam geldiği, tüketiciler tarafından internette araştırılmaya başlandı. İşte, Marlboro, Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları....
GALERİ DEVAM EDİYOR 16 ŞUBAT'TA SİGARA FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?
Sigara fiyatları konusunda zam iddiaları sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Ancak sigara firmaları JTI, BAT ve Philip Morris tarafından zam konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
2021 Şubat ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL