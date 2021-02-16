16 Şubat sigara fiyatları zamlı güncel liste! Marlboro, Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları....

Yeni yılda sigara fiyatları hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Şubat ayının ortalarına geldiğimiz dönemde fiyatları sorgulamaya başladı. Sigara ve tütün ürünlerinin ÖTV ve maktu vergi oranlarında yapılan değişiklik sonrası, sigara tiryakileri hangi markaya ne kadar zam geldiğini araştırmaya başladı. İşte, 16 Şubat sigara fiyatları zamlı güncel liste! Marlboro, Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları ne kadar oldu?