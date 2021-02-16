Son dakika: Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? Uzmanlardan kritik uyarı! Dolardaki düşüş sonrası...

Memiş, 'Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı?' sorusuna yanıt olarak şöyle dedi:

"Dolar kurundan olumsuz yönde etkilenen altının gram fiyatının, 7 ayın en düşük seviyesi olan 405 liraya gerilediğini gördük. Biz, biraz daha geri çekilmelerin olabileceğini ancak altının gram fiyatında düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyoruz. Özellikle altın borcu olan, düğün yapacak vatandaşlarımız düşüşleri yakından takip etmeli ve alım fırsatlarını değerlendirmeli"