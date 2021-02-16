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16 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? Uzmanlardan kritik uyarı! Dolardaki düşüş sonrası... Son dakika: Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? Uzmanlardan kritik uyarı! Dolardaki düşüş sonrası... Son dakika... Altın fiyatları ne olacak? Koronavirüs salgını nedeniyle sert yükselen ve rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Yaklaşık 7 ayın en düşük seviyelerinde işlem gören altın fiyatları ile ilgili uzmanlardan kritik uyarı geldi. Altın alım-satım yapmak isteyen yatırımcıları yakından ilgilendiren son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 16 Şubat gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik gramı fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 16.02.2021 13:18 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 13:18
Son dakika... Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? 404,8 lira ile 7 ayın en düşük seviyesini gören gram altın, güne 406,4 liradan başladı. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden altın fiyatlarındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Altın uzmanı tarafından yatırımcılara kritik uyarı geldi. Peki, altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? İşte 16 Şubat güncel altın fiyatları ve merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
16 Şubat tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, ARTACAK MI?
Altın fiyatları, dolar kurundan olumsuz etkilenerek son 7 ayın en düşük seviyesi olan 405 liraya geriledi. A Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.
Memiş,
'Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı?' sorusuna yanıt olarak şöyle dedi: "Dolar kurundan olumsuz yönde etkilenen altının gram fiyatının, 7 ayın en düşük seviyesi olan 405 liraya gerilediğini gördük. Biz, biraz daha geri çekilmelerin olabileceğini ancak altının gram fiyatında düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyoruz. Özellikle altın borcu olan, düğün yapacak vatandaşlarımız düşüşleri yakından takip etmeli ve alım fırsatlarını değerlendirmeli" SON 7 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ
Altın fiyatları, dolar kurunun son 6 ayın en düşük seviyelerine gerilemesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama süreci ve küresel toparlanmaya ilişkin iyimserliğin artmasıyla yaklaşık 7 ayın en düşük seviyesini gördü.
Küresel piyasalarda geçen yıl, Kovid-19 salgını nedeniyle artan risk algısı, salgın nedeniyle merkez bankaları ve hükümetlerce alınan trilyonlarca dolarlık önlemler, ABD ile Çin arasındaki gerginlik ve salgında ikinci dalga endişeleri, ağustos ayına kadar altının ons fiyatını desteklerken, aşı çalışmalarında sağlanan başarı ve ekonomilerdeki toparlanma ile başlayan düşüş eğilimi devam ediyor.