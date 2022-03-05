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Haberler Galeri Üniversiteli çiftçiye geri ödemesiz 100 bin TL! Tarımla ilgili projelere destek | Son tarih belli oldu

Üniversiteli çiftçiye geri ödemesiz 100 bin TL! Tarımla ilgili projelere destek | Son tarih belli oldu

Son dakika haberine göre: Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesiyle ilgili detaylar belli oldu. Tarım, hayvancılık, gıda, ormancılık ve su ürünleri bölümlerinden mezun olan gençlerin projelerine 100 bin liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek.

Giriş Tarihi: 05.03.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022 10:41
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Üniversiteli çiftçiye geri ödemesiz 100 bin TL! Tarımla ilgili projelere destek | Son tarih belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller' projesi ile gençleri tarıma çağırıyor.

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Üniversiteli çiftçiye geri ödemesiz 100 bin TL! Tarımla ilgili projelere destek | Son tarih belli oldu

Kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilerin kırsal alanda uygulayacağı projelere 100 bin liraya kadar destek veriliyor.

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Üniversiteli çiftçiye geri ödemesiz 100 bin TL! Tarımla ilgili projelere destek | Son tarih belli oldu

Bu yıl 2 bin kişiye 200 milyon tutarında destek verilmesi hedefleniyor. Başvuru yapacak kişilerde şu şartlar aranıyor:

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Üniversiteli çiftçiye geri ödemesiz 100 bin TL! Tarımla ilgili projelere destek | Son tarih belli oldu

● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

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Üniversiteli çiftçiye geri ödemesiz 100 bin TL! Tarımla ilgili projelere destek | Son tarih belli oldu

● Meslek yüksekokulları dahil üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,