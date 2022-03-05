Üniversiteli çiftçiye geri ödemesiz 100 bin TL! Tarımla ilgili projelere destek | Son tarih belli oldu

Son dakika haberine göre: Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesiyle ilgili detaylar belli oldu. Tarım, hayvancılık, gıda, ormancılık ve su ürünleri bölümlerinden mezun olan gençlerin projelerine 100 bin liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek.

Giriş Tarihi: 05.03.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022 10:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL