05 Mart 2022, Cumartesi
Memur maaşı artıyor! 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? Ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek! Kimleri kapsıyor?
3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? Milyonlarca memurun heyecanla beklediği 3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarının beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir düzenleme geliyor. İlk toplantının gerçekleşmesinin ardından gözler ikinci toplantıya çevrildi. En çok merak edilenlerden biri de, ek göstergenin hangi meslekleri karşılayacağı oldu. Peki, 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? Ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek! Kimleri kapsıyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 05.03.2022 16:15 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022 16:15
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