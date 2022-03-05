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Memur maaşı artıyor! 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? Ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek! Kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? Milyonlarca memurun heyecanla beklediği 3600 ek göstergeyle kamu çalışanlarının beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir düzenleme geliyor. İlk toplantının gerçekleşmesinin ardından gözler ikinci toplantıya çevrildi. En çok merak edilenlerden biri de, ek göstergenin hangi meslekleri karşılayacağı oldu. Peki, 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? Ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek! Kimleri kapsıyor? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2022 16:15 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022 16:15
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Memur maaşı artıyor! 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? Ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek! Kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? Memurların maaş ve ikramiyelerinde etkili olan ek gösterge cetveli yeniden düzenleniyor. İlk olarak öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerini kapsayacağı açıklanan 3600 ek gösterge düzenlemesinde kapsamın genişletilmesi gündemde. İlk toplantı şubat ayında gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler ikinci toplantıya çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? Ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek! Kimleri kapsıyor? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur maaşı artıyor! 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? Ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek! Kimleri kapsıyor?

KAPSAM GENİŞLİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600'de büyük ve önemli bir adım atacağız. Kamu personeli arasındaki adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıran bir düzenlemeyle beklentileri karşılayacağımıza inanıyorum" dedi.

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Memur maaşı artıyor! 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? Ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek! Kimleri kapsıyor?

3600 meselesinin çok önemli olduğunu vurgulan Bakan Bilgin, "Çünkü kamu personel sisteminde belki çok eskiden gelen çeşitli düzenlemeler yapılmıştır, 'reform' adı altında bazı düzenlemeler yapılmıştır ama kamu personel sistemi bütünüyle ele alınmadığı için özellikle kariyerde ilerleme ve bunun bir anlamda ödül sistemi olan çeşitli yükseltme kararları; ücret de dahil, emeklilik dönemi de dahil olmak üzere kamu personelinin birçok sorunu içinden farklı düzenlemelerle içinden çıkılmaz hale gelmiştir; eşitsizlikler meydana gelmiştir, adalet duygusunu zedeleyen düzenlemeler yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu konuda ortaya koyduğu karar, kamuda 3600 ek gösterge meselesinin adil bir şekilde, kamu çalışanları arasında adalet duygusunu yaygınlaştıracak şekilde düzenlemesini kapsamaktaydı. Biz de bu çerçevede meseleyi ele alıyoruz." dedi.

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Memur maaşı artıyor! 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? Ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek! Kimleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE 2. TOPLANTI NE ZAMAN?

3600 ek göstergede ikinci toplantı 16 Mart saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

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Memur maaşı artıyor! 3600 ek gösterge 2. toplantı ne zaman? Ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek! Kimleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

3600 ek gösterge öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Söz konusu düzenlemenin tüm memurları kapsaması talep edildi. Bugün yapılacak ilk görüşmede, 3600 ek göstergenin kimleri kapsayacağının da konuşulması bekleniyor.