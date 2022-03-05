Site aidat artış oranı 2022 son durum! İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar? Metrekare ve aylık site aidatı kaç TL?

İstanbul site aidatı ne kadar oldu? Kirayla yarışan site aidatları dudak uçuklatıyor. İstanbul'da ödenene site aidatlarına artış görülürken, kat malikleri bu durumdan oldukça rahatsız.. 100 metrekarelik konutlarda en yüksek aidatının alındığı ilçe 1.674 TL ile Beşiktaş olarak ön plana çıkıyor. Peki, Site aidat artış oranı 2022 son durum nedir? İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar? Metrekare ve aylık site aidatı kaç TL? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.03.2022 10:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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