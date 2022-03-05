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Site aidat artış oranı 2022 son durum! İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar? Metrekare ve aylık site aidatı kaç TL?

İstanbul site aidatı ne kadar oldu? Kirayla yarışan site aidatları dudak uçuklatıyor. İstanbul'da ödenene site aidatlarına artış görülürken, kat malikleri bu durumdan oldukça rahatsız.. 100 metrekarelik konutlarda en yüksek aidatının alındığı ilçe 1.674 TL ile Beşiktaş olarak ön plana çıkıyor. Peki, Site aidat artış oranı 2022 son durum nedir? İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar? Metrekare ve aylık site aidatı kaç TL? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.03.2022 10:45
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Site aidat artış oranı 2022 son durum! İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar? Metrekare ve aylık site aidatı kaç TL?

İstanbul site aidatı ne kadar oldu? İstanbul'da markalı konut projelerinde 100 metrekarelik daireler için ödenen ortalama aylık aidat bedeli dudak uçuklatıyor. Kirayla yarışan aidatlar metrekare başına belirleniyor. İstanbul ilçe ilçe aidat fiyatlarını yazımızda ele aldık. Peki, site aidat artış oranı 2022 son durum! İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar? Metrekare ve aylık site aidatı kaç TL? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Site aidat artış oranı 2022 son durum! İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar? Metrekare ve aylık site aidatı kaç TL?

SİTE AİDAT ARTIŞ ORANI 2022 SON DURUM

İstanbul genelinde sitelerde ödenen aidatlar yüzde 80 arttı. Markalı konut projelerinde 100 metrekarelik daireler için ödenen ortalama aidat bedeli ortalama 700 liraya çıkarken, aynı büyüklükte bir ev için merkezi bölgelerde bu tutar 1.000 ila 5.000 lira arasında değişiyor.

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Site aidat artış oranı 2022 son durum! İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar? Metrekare ve aylık site aidatı kaç TL?

Sabah'ın haberine göre, site yönetimleri yapılan büyük artışa personele ödenen asgari ücret ve fatura giderlerini gerekçe gösterse de vatandaşın itiraz hakkı bulunuyor. Mağdur olmamak için aidatların belirlendiği genel kurullara 'mutlaka katılın' uyarısı yapan uzmanlar, yüksek zamla karşılaşan daire sahibinin olağanüstü genel kurul talebinde bulunarak, yeni bütçe oluşturabileceğini belirtiyor.

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Site aidat artış oranı 2022 son durum! İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar? Metrekare ve aylık site aidatı kaç TL?

ORTALAMA 1.674 LİRA

Eva Gayrimenkul Değerleme'nin verilerine göre, İstanbul'da ortalama 100 metrekarelik konutlarda en yüksek aidatının alındığı ilçe 1.674 TL ile Beşiktaş olurken, en düşük aidat ise 300 TL ile Çatalca'da alınıyor. EVA Gayrimenkul Değerleme Değerleme Koordinatörü Serkan Bal, "Maliyet kalemlerindeki artışlar aidatların artmasına neden oldu. Genellikle dışarıdan hizmet alınan binalardaki yönetimlerde maliyet sıkıntıları yüksek. Çünkü güvenlik, temizlik ve bakım işletmelerinin personeli genelde asgari ücretten çalışıyor. Ücret artışı ister istemez aidatlara yansımaya başladı" diye konuştu.

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Site aidat artış oranı 2022 son durum! İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar? Metrekare ve aylık site aidatı kaç TL?

TASARRUF ÖNLEMLERI KONUŞULUYOR
Hizmet dışarıdan alınınca yönetime yüklenen maliyetlerin arttığını da sözlerine ekleyen Bal, "Maliyetleri azaltmak için dışarıdan alınan temizlik hizmetlerinin azaltılması, ortak alandaki yüksek enerji tüketen aydınlatmaların değiştirilmesi gibi önlemler konuşuluyor. 2022 bütçelerinin yapılması ve genel kurulların gerçekleştirilmesi akabinde farklı uygulamalar da ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.