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21 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Üniversite öğrencilerine yeni iş fırsatı! Müjdeli haber geldi! Evde çalışarak... Üniversite öğrencilerine yeni iş fırsatı! Müjdeli haber geldi! Evde çalışarak...
Koronavirüs salgını sürecinde çalışma alışkanlıklarında değişiklik yaşanırken, evde çalışma sistemi büyük önem taşıyor. Bu süreçte evde geçirilen süre artarken, evden üretimi teşvik ederken online eğitim alan üniversiteli gençlere de iş fırsatı doğdu. Evde ürettiği takı, boncuk işleme, seramik işleri, boyama, sepet, ahşap bebek oyuncakları, resim gibi ürünleri internetten satan üniversite öğrencileri de ev kadınları gibi vergi avantajından yararlanabilir. Milyonlarca kişi uygulamanın detaylarını araştırmaya başladı. ahaber.com.tr olarak tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 21.02.2021 21:25 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 21:25
Koronavirüs salgını sürecinde evde geçirilen vakitin artması sonrasında, evden üretimi teşvik ederken online eğitim alan üniversiteli gençlere de iş fırsatı yarattı. İnternetten satış gençlerin çalışma hayatına adım atmasını da kolaylaştırıyor. Evde ürettiği takı, boncuk işleme, seramik işleri, boyama, sepet, ahşap bebek oyuncakları, resim gibi ürünleri internetten satan üniversite öğrencileri de ev kadınları gibi vergi avantajından yararlanabilir. Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin yapması gereken çok basit işlemler yer alıyor. Vergi dairesine giderek, "vergi muafiyet belgesi" aldıktan sonra fırsattan yararlanabilirsiniz. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabişirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR İŞ YAPAN ÖĞRENCİYE BİRÇOK AVANTAJ
Üniversite öğrencileri de ev kadınları gibi çok az bir sermaye ile ofis açmadan, vergi ödemeden para kazanmaya başladı. Evde üretilen ürünler internet siteleri üzerinden ülkenin dört bir yanına pazarlanabiliyor. Kasım 2020'de yaşama geçirilen düzenleme ile evdeki üretimlerini internetten satanlara vergi muafiyeti getirildi. Bu uygulamadan öğrenciler de yararlanabilecek.
1 OCAK 2021'DEN İTİBAREN GEÇERLİ
Vergi muafiyeti 1 Ocak 2021'den itibaren elde edilen gelirler için uygulanacak. Yararlanmak isteyenler ikametgâhının olduğu yerdeki vergi dairesine başvurarak esnaf vergi muafiyeti belgesi alacak. Vergi muafiyetinden yararlanmak isteyenler herhangi bir bankadan ticari hesap açacak.
İnternetten sattığı ürünlerin tüm hasılatı buradan tahsil edilecek. Bir takvim yılında elde edilen hasılatın bu yıl için 240 bin lirayı aşması durumunda muafiyetten yararlanılmayacak. Belirlenen bu hasılat tutarı her yıl yeniden değerlenerek belirlenecek.
BİRDEN FAZLA ÜRÜN SATANLAR
Birden fazla ürün imal ederek internet ve benzeri elektronik ortamda satılması durumunda tüm ürünlerden elde edilen toplam hasılata bakılacak. Her bir ürün cinsi için ayrı ayrı hesaplama yapılmayacak. Ticari, zirai, mesleki kazancı gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar bu muafiyetten yararlanmayacak.