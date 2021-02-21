Üniversite öğrencilerine yeni iş fırsatı! Müjdeli haber geldi! Evde çalışarak...

İŞ YAPAN ÖĞRENCİYE BİRÇOK AVANTAJ

Üniversite öğrencileri de ev kadınları gibi çok az bir sermaye ile ofis açmadan, vergi ödemeden para kazanmaya başladı. Evde üretilen ürünler internet siteleri üzerinden ülkenin dört bir yanına pazarlanabiliyor. Kasım 2020'de yaşama geçirilen düzenleme ile evdeki üretimlerini internetten satanlara vergi muafiyeti getirildi. Bu uygulamadan öğrenciler de yararlanabilecek.