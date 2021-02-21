Çiftçiye mazot ve gübre desteği yattı mı? 22 Şubat mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ödemelerin başladığını belirtti ve çiftçilerin mazot gübre desteğini 2021 TC numarasına göre alacağı tarihlerini duyurdu. Ödemeden yararlanacak vatandaşlar hesaplarını kontrol etmeye başladı. İşte, çiftçiye mazot ve gübre desteği yattı mı? 22 Şubat mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte tarihler...