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22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Çiftçiye müjde! Çiftçiye mazot ve gübre desteği yattı mı? 22 Şubat mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte tarihler... Çiftçiye müjde! Çiftçiye mazot ve gübre desteği yattı mı? 22 Şubat mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte tarihler...
Çiftçiye mazot ve gübre desteği yattı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan çiftçilere yönelik açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de ödemelerin başladığını duyurdu. Tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin ödemesine başlandı. Ödemeden yararlanmak isteyenler ücretlernin ne zaman hesaplarına yatacağını sorgulamaya başladı. İşte, çiftçiye mazot ve gübre desteği yattı mı? 22 Şubat mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte tarihler...
Giriş Tarihi: 21.02.2021 23:32 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 23:32
Çiftçiye mazot ve gübre desteği yattı mı? 22 Şubat mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ödemelerin başladığını belirtti ve çiftçilerin mazot gübre desteğini 2021 TC numarasına göre alacağı tarihlerini duyurdu. Ödemeden yararlanacak vatandaşlar hesaplarını kontrol etmeye başladı. İşte, çiftçiye mazot ve gübre desteği yattı mı? 22 Şubat mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte tarihler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çiftçiye mazot ve gübre desteği son gelişmeler ile takip ediliyor. Tarımsal faaliyetler kapsamında yapılan çiftçiye gübre desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. "Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum" diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, İlkbahar döneminde ödemelerin yapılacağını belirtti. Öte yandan Bakan Pakdemirli de tarımsal destek ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.
GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME TARİHLERİ İÇİN AÇIKLAMA
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;
Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.
Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz.
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin bugün ödenmeye başlanacağını açıkladı.