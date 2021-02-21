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21 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR müjdeyi verdi! İş kuracaklara 45 bin TL hibe desteği! Başvuru şartları belli oldu... İŞKUR müjdeyi verdi! İş kuracaklara 45 bin TL hibe desteği! Başvuru şartları belli oldu...
İŞKUR tarafından iş kurmak isteyenlere yönelik hibe desteği yüzleri güldürecek. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kendi işini kurmak isteyenlere hibe desteğine başvurular sürüyor. Kendi işini kurmak isteyenlere sağlanacak hibe desteği için başvurular İŞKUR üzerinden kabul edilecek. Başvuru şartları ise araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, İŞKUR 45 bin TL hibe desteği için başvuru şartları haberimizde...
Giriş Tarihi: 21.02.2021 20:12 Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 20:12
Kendi işini kurmak isteyen binlerce vatandaşa müjdeli haber geldi. İŞKUR tarafından sağlanan 45 bin TL hibe desteği ile iş kurmak isteyenlere destek sağlanıyor. Koronavirüs salgını sürecinde kendi işini kurmak isteyenler İŞKUR tarafından sağlanan hibe desteği ile büyük avantaj sağlıyor. İŞKUR tarafından sağlanan hibe desteğinden yaralanmak için başvuru şartları ise araştırılan konular arasında yer alıyor. ahaber.com.tr olarak tüm detayları haberimizde derledikl.
GALERİ DEVAM EDİYOR KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYEN ENGELLİLER
Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40 olduğu "Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları" ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir. Kendi işini kurmak isteyen engellilerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir.
İŞKUR'a kayıtlı olmak,
Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40'ından yoksun olduğunu "Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları" ile belgelendirebilmek,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),
İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,
Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,
Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulamasının yapılması gerekmektedir.)