İŞKUR müjdeyi verdi! İş kuracaklara 45 bin TL hibe desteği! Başvuru şartları belli oldu...

Kendi işini kurmak isteyen binlerce vatandaşa müjdeli haber geldi. İŞKUR tarafından sağlanan 45 bin TL hibe desteği ile iş kurmak isteyenlere destek sağlanıyor. Koronavirüs salgını sürecinde kendi işini kurmak isteyenler İŞKUR tarafından sağlanan hibe desteği ile büyük avantaj sağlıyor. İŞKUR tarafından sağlanan hibe desteğinden yaralanmak için başvuru şartları ise araştırılan konular arasında yer alıyor. ahaber.com.tr olarak tüm detayları haberimizde derledikl.