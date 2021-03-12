Üniversite öğrencileri dikkat! KYK burs ve kredi için flaş gelişme! Bursu krediye çevirme başvurusunda...

Yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verilen KYK burs ve kredi için flaş bir gelişme yaşandı. Bilindiği üzere hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4' lük sistem üzerinden diploma notu 2 ve üzeri, 100' lük sistem üzerinden diploma notu 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendiriliyor. Diploma notu bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüşüyor. Kahramanmaraş'ta bursu krediye çevrilen öğrenci için mahkemeden emsal karar çıktı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 12.03.2021 10:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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