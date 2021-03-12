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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Üniversite öğrencileri dikkat! KYK burs ve kredi için flaş gelişme! Bursu krediye çevirme başvurusunda... Üniversite öğrencileri dikkat! KYK burs ve kredi için flaş gelişme! Bursu krediye çevirme başvurusunda... Yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verilen KYK burs ve kredi için flaş bir gelişme yaşandı. Bilindiği üzere hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4' lük sistem üzerinden diploma notu 2 ve üzeri, 100' lük sistem üzerinden diploma notu 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendiriliyor. Diploma notu bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüşüyor. Kahramanmaraş'ta bursu krediye çevrilen öğrenci için mahkemeden emsal karar çıktı. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 12.03.2021 10:31
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerine yönelik burs ve kredi veriliyor. Hazırlık sınıfı öğrencilerinin bir üst sınıfa başlamaları ve diğer sınıflardaki öğrenciler için belirlenen diploma notunu alırlarsa başarılı sayılıyorlar. Başarısız sayılanların ise bursu krediye dönüşüyor. D.U. isimli bir genç, KYK'dan aldığı bursun hazırlık sınıfında başarısız olduğu gerekçesiyle krediye çevrilmesi nedeniyle açtığı davayı kazandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş'ta yaşayan D.U., üniversitede okurken Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden aldığı bursun hazırlık sınıfında başarısız olduğu gerekçesiyle krediye çevrilmesi nedeniyle açtığı davayı kazandı. D.U.'nun avukatı Muhammed Burak Hurç, temyiz üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4'üncü İdari Dava Dairesi'nin, yerel mahkemenin kararını onayarak 18 bin 486 TL krediyi iptal ettiğini belirterek,
"Bu karar, kesin ve emsal nitelikli bir karardır" dedi.
2012 yılında girdiği sınavda Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nü kazanan D.U., İngilizce hazırlık sınıfına kayıt yaptırdı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü de D.U.'ya başvurusu üzerine burs bağladı. Hazırlık sınıfında başarısız olan D.U., bunun bir üst sınıfa geçmesine engel olmadığı için eğitimine kaldığı yerden devam etti ve 4 yıl sonunda mezun oldu.
İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI OKUDU
Bir süre sonra Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne 18 bin 486 TL kredi borcu olduğunu öğrenince şoke olan D.U., kurumla yaptığı görüşmede hazırlık sınıfında başarısız olduğu için bursun krediye çevrildiğini öğrendi. Bunun üzerine D.U., avukatı Muhammed Burak Hurç aracılığıyla kredinin iptali için Ankara 5'inci İdare Mahkemesi'ne dava açtı.
Mahkeme, D.U.'nun okuduğu hazırlık sınıfının zorunlu olup olmadığını sordu. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından mahkemeye gönderilen yazıda D.U.'nun isteğe bağlı okuduğu hazırlık sınıfında başarısız olduğu, isteğe bağlı hazırlık okumayı tercih eden öğrencilerin başarısız olsalar da bir sonraki akademik yıllarda bölümlerine devam edebileceği belirtildi. Yazıda, D.U.'nun sonraki 4 yıllık eğitiminde derslerinde başarılı olduğu ifade edildi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ise savunmalarında D.U.'nun hazırlık sınıfında başarısız olduğu için bursun krediye çevrildiğini kaydetti.