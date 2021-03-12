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Fındık fiyatları son durum: 12 Mart Trabzon, Samsun, Giresun, Ordu, güncel fındık alış-satış fiyatları ne kadar oldu?
Fındık fiyatları ne kadar? Fındık üreticileri ve alıcıları tarafından sıklıkla takip edilen fındık fiyatlarında güncel liste belli oldu. Fındık alış-satış fiyatlarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden güncel listeyi araştırıyor. İl bazında güncel fındık fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 12 Mart Trabzon, Samsun, Giresun, Ordu, güncel fındık alış-satış fiyatları ne kadar oldu? İşte fındık fiyatlarında son durum...
Giriş Tarihi: 12.03.2021 12:50Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 12:50