Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Mart ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler fındık fiyatlarına çevrildi. Fındık üreticileri ve alıcılarının yakından takip ettiği fındık fiyatları hakkında güncel rakamları merak eden vatandaşlar, il il fiyat listesini araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 12 Mart Trabzon, Samsun, Giresun, Ordu, güncel fındık alış-satış fiyatları ne kadar oldu? İşte fındık fiyatları ile ilgili son gelişmeler...