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Haberler Galeri Fındık fiyatları son durum: 12 Mart Trabzon, Samsun, Giresun, Ordu, güncel fındık alış-satış fiyatları ne kadar oldu?

Fındık fiyatları son durum: 12 Mart Trabzon, Samsun, Giresun, Ordu, güncel fındık alış-satış fiyatları ne kadar oldu?

Fındık fiyatları ne kadar? Fındık üreticileri ve alıcıları tarafından sıklıkla takip edilen fındık fiyatlarında güncel liste belli oldu. Fındık alış-satış fiyatlarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden güncel listeyi araştırıyor. İl bazında güncel fındık fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 12 Mart Trabzon, Samsun, Giresun, Ordu, güncel fındık alış-satış fiyatları ne kadar oldu? İşte fındık fiyatlarında son durum...

Giriş Tarihi: 12.03.2021 12:50 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 12:50
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Fındık fiyatları son durum: 12 Mart Trabzon, Samsun, Giresun, Ordu, güncel fındık alış-satış fiyatları ne kadar oldu?

Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Mart ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler fındık fiyatlarına çevrildi. Fındık üreticileri ve alıcılarının yakından takip ettiği fındık fiyatları hakkında güncel rakamları merak eden vatandaşlar, il il fiyat listesini araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 12 Mart Trabzon, Samsun, Giresun, Ordu, güncel fındık alış-satış fiyatları ne kadar oldu? İşte fındık fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fındık fiyatları son durum: 12 Mart Trabzon, Samsun, Giresun, Ordu, güncel fındık alış-satış fiyatları ne kadar oldu?

2021 FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

TMO FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 22,50 TL

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 21,75 TL - 20,00 TL

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Fındık fiyatları son durum: 12 Mart Trabzon, Samsun, Giresun, Ordu, güncel fındık alış-satış fiyatları ne kadar oldu?

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 23,50 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 23,00 TL

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Fındık fiyatları son durum: 12 Mart Trabzon, Samsun, Giresun, Ordu, güncel fındık alış-satış fiyatları ne kadar oldu?

FATSA FINDIK FİYATLARI: 22,00 TL - 23,25 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 24,25 TL - 24,40 TL

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Fındık fiyatları son durum: 12 Mart Trabzon, Samsun, Giresun, Ordu, güncel fındık alış-satış fiyatları ne kadar oldu?

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL