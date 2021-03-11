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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Beklenen müjde sonunda geldi! Şartları yerine getirene 1.700 TL ödeme yapılıyor! PTT'den alabilirsiniz... Beklenen müjde sonunda geldi! Şartları yerine getirene 1.700 TL ödeme yapılıyor! PTT'den alabilirsiniz...
Ekonomik anlamda geçimde zorlanan vatandaşlara devlet tarafından destek ödemeleri sağlanıyor. Özellikle pandemi döneminde sağlanan destek ödemeleri vatandaşlara derin nefes aldırıyor. Devlet zorlu süreçte sosyal devlet anlayışı gereğince vatandaşlara yardım yapılıyor. Kişilerin başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Bu süreçte belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik...
Giriş Tarihi: 11.03.2021 22:40 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 22:40
Beklenen müjde sonunda geldi. Şartları yerine getirene 1.700 TL ödeme yapılıyor. Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara yönelik destek ödemeleri hız kesmeden sürüyor. Engeli olan ve yaş şartını yerine getiren vatandaşlara yönelik sosyal yardım yapılıyor. Ödenekten yararlanmak isteyenler başvuru şartlarını sorgulamayı sürdürüyor. Kurum tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ödemeler yapılıyor. İşte ,aranan şartlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YAŞLILIK MAAŞI KİMLER ALABİLİR?
Yaşlılık maaşı alabilen kişiler herhangi bir geliri olmayan ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlardır. Herhangi bir işte çalışmayan, SGK kapsamında bir güvencesi olmayan ve 65 yaşını dolduran kişiler bu aylıktan alabilir.
Aylık 2022 sayılı kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanır. Her devlet yardımında olduğu gibi bazı şartların sağlanmasıyla 65 yaşını doldurmuş ve geliri olmayan kişiler bu yardımdan faydalanabilir.
YAŞLILIK AYLIĞI ŞARTLARI NELERDİR?
Yaşlılık aylığı şartı sağlandığında 65 yaş üstünde olan kişilere devlet tarafından para ödemesi yapılır. Başvuru yapan kişinin gelirini yanlış beyan edilmesi, usulsüzlük ve sahte belge hazırlama gibi durumların tespit edilirse maaş kesilir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bağlanacak aylık için gerekli olan şartlar şu şekildedir:
Kişiye bağlı olan bir nafaka bulunmamalı veya nafaka bağlanması mümkün olmamalıdır
• Hiçbir sosyal güvence bulunmaması (SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı) gerekir.
• Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi olmamalıdır.