Beklenen müjde sonunda geldi! Şartları yerine getirene 1.700 TL ödeme yapılıyor! PTT'den alabilirsiniz...

YAŞLILIK MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

Yaşlılık maaşı alabilen kişiler herhangi bir geliri olmayan ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlardır. Herhangi bir işte çalışmayan, SGK kapsamında bir güvencesi olmayan ve 65 yaşını dolduran kişiler bu aylıktan alabilir.