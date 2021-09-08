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Üniversite öğrencileri dikkat! Başvuranın o borçları siliniyor! Süresi henüz geçmemiş olan...

Üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Öğrenim kredisi başvuruları devam ederken, halihazırda borcu olan öğrenciler ise kredilerini ödemeye devam ediyor. Öğrencilerin merakla takip ettiği öğrenim ve katkı kredisi borçları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yapılandırma kapsamında yer alan öğrenim katkı kredi borçları için detaylar belli oldu. Süreç devam ederken, yapılandırma fırsatından yararlanacak öğrencilerin ellerini çabuk tutması gerekiyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.09.2021 18:55
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Üniversite öğrencileri dikkat! Başvuranın o borçları siliniyor! Süresi henüz geçmemiş olan...

Üniversite öğrencileri dikkat. Başvuranın o borçları siliniyor. Ünivesite öğrencilerinin her dönem merakla takip ettiği öğrenim ve katkı kredisi için borç detayları yakından takip ediliyor. Yapılandırma kapsamında gündeme alınan ödeme detayları için gelişmeler yaşanıyor. 9 Haziran 2021 itibarıyla vadesi gelen, ödenmemiş olan ve ödeme süresi henüz geçmemiş olan öğrenim ve katkı kredisi borcu olan kişiler borçları yapılandırabiliyor. Böylelikle öğrenciler faizden kurtulmuş olacak.

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Üniversite öğrencileri dikkat! Başvuranın o borçları siliniyor! Süresi henüz geçmemiş olan...

KYK BORÇLARININ YAPILANDIRMASINDA SÜRE UZATILDI!

9 Haziran 2021 itibarıyla vadesi gelen ve vade geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş olan öğrenim ve katkı kredisi borcu olan kişiler bunları yapılandırabilme fırsatına sahip.

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Üniversite öğrencileri dikkat! Başvuranın o borçları siliniyor! Süresi henüz geçmemiş olan...

Yapılandırma kapsamında olan öğrenim ve katkı kredisinin borç asılları ile gecikme zammı yerine, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) esas alınarak güncellenen tutarın ödenmesi durumunda biriken gecikme zammının tamamının tahsilinden de vazgeçiliyor.

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Üniversite öğrencileri dikkat! Başvuranın o borçları siliniyor! Süresi henüz geçmemiş olan...

36 AY VADE YAPILABİLİYOR

Vade olarak ise isteğe bağlı olarak 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini seçilebiliyor. Borçlara 6 taksitte 12 ayda yapılacak olan ödemelerde 1,09, 9 taksitte 18 aylık ödemelerde 1,135, 12 taksitte 24 aylık ödemelerde 1,18, 18 taksitte 36 aylık ödemede de 1,27 oranında katsayılar uygulanmakta.

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Üniversite öğrencileri dikkat! Başvuranın o borçları siliniyor! Süresi henüz geçmemiş olan...

YAPILANDIRMA SONRASI İLK TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yapılandırma başvurularının ertelenmesi sonucu, başvurular 30 Eylül'e kadar alınacak. 1 Kasım 2021'de başlayacak olan ilk taksit ödemeleri 1 Aralık 2021'e uzatıldı. Uygulama kapsamında şu ana kadar 30 milyar TL üzerinde borç yapılandırıldı.