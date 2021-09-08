08 Eylül 2021, Çarşamba
Üniversite öğrencileri dikkat! Başvuranın o borçları siliniyor! Süresi henüz geçmemiş olan...
Üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Öğrenim kredisi başvuruları devam ederken, halihazırda borcu olan öğrenciler ise kredilerini ödemeye devam ediyor. Öğrencilerin merakla takip ettiği öğrenim ve katkı kredisi borçları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yapılandırma kapsamında yer alan öğrenim katkı kredi borçları için detaylar belli oldu. Süreç devam ederken, yapılandırma fırsatından yararlanacak öğrencilerin ellerini çabuk tutması gerekiyor.
Giriş Tarihi: 08.09.2021 18:55
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9