Üniversite öğrencileri dikkat! Başvuranın o borçları siliniyor! Süresi henüz geçmemiş olan...

Üniversite öğrencileri dikkat. Başvuranın o borçları siliniyor. Ünivesite öğrencilerinin her dönem merakla takip ettiği öğrenim ve katkı kredisi için borç detayları yakından takip ediliyor. Yapılandırma kapsamında gündeme alınan ödeme detayları için gelişmeler yaşanıyor. 9 Haziran 2021 itibarıyla vadesi gelen, ödenmemiş olan ve ödeme süresi henüz geçmemiş olan öğrenim ve katkı kredisi borcu olan kişiler borçları yapılandırabiliyor. Böylelikle öğrenciler faizden kurtulmuş olacak.