Birikimi olan kazanacak, faizler şaha kalktı. Yüzde 19,60'da kadar faiz fırsatı. 20.000 TL'nin 32 günlük getirisi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası tarafından faiz oranlarının açıklanmasının ardından bankalar faiz oranlarını güncelledi. Birçok banka politika faizi olan yüzde 19 seviyesine yakın veya üzerinde bir oran sunuyor. Birikimini yatırım olarak değerlendirmek isteyenler bankaların güncel faiz oranlarını merak ediyor. Yatırımının getirisi önceden tahmin edilebilir olması nedeniyle mevduat faizi tercih ediliyor. İşte, bankaların güncel mevduat faiz oranları....