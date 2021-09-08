HaberlerGaleriBirikimi olan kazanacak, faizler şaha kalktı! Yüzde 19,60'da kadar faiz fırsatı! 20.000 TL'nin 32 günlük getirisi...
Birikimi olan kazanacak, faizler şaha kalktı! Yüzde 19,60'da kadar faiz fırsatı! 20.000 TL'nin 32 günlük getirisi...
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz oranları sonrasında bankalar kredi mevduat faiz oranlarını güncelledi. Kenarda birikimi olanların ilk tercihi olan mevduat faizi yatırımı için detaylar merak ediliyor. Oranların getirisinin önceden tahmin edilebilir olması nedeniyle kredi mevduat faizi için yatırım tercih ediliyor. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve diğer bankaların faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte, 20.000 TL'nin 32 günlük getirisi en yüksek olan bankalar...