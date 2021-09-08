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Haberler Galeri Birikimi olan kazanacak, faizler şaha kalktı! Yüzde 19,60'da kadar faiz fırsatı! 20.000 TL'nin 32 günlük getirisi...

Birikimi olan kazanacak, faizler şaha kalktı! Yüzde 19,60'da kadar faiz fırsatı! 20.000 TL'nin 32 günlük getirisi...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan faiz oranları sonrasında bankalar kredi mevduat faiz oranlarını güncelledi. Kenarda birikimi olanların ilk tercihi olan mevduat faizi yatırımı için detaylar merak ediliyor. Oranların getirisinin önceden tahmin edilebilir olması nedeniyle kredi mevduat faizi için yatırım tercih ediliyor. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve diğer bankaların faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte, 20.000 TL'nin 32 günlük getirisi en yüksek olan bankalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.09.2021 18:31 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 18:31
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Birikimi olan kazanacak, faizler şaha kalktı! Yüzde 19,60’da kadar faiz fırsatı! 20.000 TL’nin 32 günlük getirisi...

Birikimi olan kazanacak, faizler şaha kalktı. Yüzde 19,60'da kadar faiz fırsatı. 20.000 TL'nin 32 günlük getirisi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası tarafından faiz oranlarının açıklanmasının ardından bankalar faiz oranlarını güncelledi. Birçok banka politika faizi olan yüzde 19 seviyesine yakın veya üzerinde bir oran sunuyor. Birikimini yatırım olarak değerlendirmek isteyenler bankaların güncel faiz oranlarını merak ediyor. Yatırımının getirisi önceden tahmin edilebilir olması nedeniyle mevduat faizi tercih ediliyor. İşte, bankaların güncel mevduat faiz oranları....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Birikimi olan kazanacak, faizler şaha kalktı! Yüzde 19,60’da kadar faiz fırsatı! 20.000 TL’nin 32 günlük getirisi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından bankalar yarışa girdi. Birçok banka politika faizi olan yüzde 19 seviyesine yakın veya üzerinde bir oran sunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın duyurduğu TL mevduata stopaj indirimi süresinin 30 Eylül'e kadar uzatılması da TL mevduatların cazibesini artırdı. Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi.

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Birikimi olan kazanacak, faizler şaha kalktı! Yüzde 19,60’da kadar faiz fırsatı! 20.000 TL’nin 32 günlük getirisi...

20.000 TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ...

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Birikimi olan kazanacak, faizler şaha kalktı! Yüzde 19,60’da kadar faiz fırsatı! 20.000 TL’nin 32 günlük getirisi...

20.000 TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ...

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Birikimi olan kazanacak, faizler şaha kalktı! Yüzde 19,60’da kadar faiz fırsatı! 20.000 TL’nin 32 günlük getirisi...

20.000 TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ...