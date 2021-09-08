Emeklilik maaşını düşürebiliyor. Birçok çalışan bu durumun farkında değil. Hemen maaşınızı kontrol edin. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Bazı işletmeler kar elde etmek amacıyla hilelere başvurarak sigorta primlerini aldıkları maaş üzerinden göstermeyerek primde hile yoluna gidiyor. Birçok çalışan bunun farkında olmasa dahi, emeklilik maaşları düşüşe geçmiş oluyor. Diğer yandan bu yola başvuran işçiyi 5 yıla kadar hapis cezası bekliyor. Yetkililer konuyla ilgili uyarılarını dile getirirken, SGK denetimleri sonrasında hile yoluna başvuranlar tespit ediliyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.