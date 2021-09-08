08 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emeklilik maaşını düşürebiliyor! Birçok çalışan bu durumun farkında değil! Hemen maaşınızı kontrol edin...

Emeklilik maaşını düşürebiliyor! Birçok çalışan bu durumun farkında değil! Hemen maaşınızı kontrol edin...

Milyonlarca çalışanın maaşını ilgilendiren flaş detay detay belli oldu. Birçok kişi bu detayı bilmiyor. Son dönemde bazı işletmelerin bordlarda ücreti düşük göstererek prim kaçırdığı tespit edildi. Bunun üzerine yetkililer çalışanların maaşlarını kontrol etmelerini istiyor. Bu durum işçinin emekliliğini bile etkileyerek ileride düşük maaş alması anlamına geliyor. Diğer yandan bordro oyununa başvuranlara 5 yıla kadar hapis istenilen davalar açılabiliyor. Sizleri bilgilendirmek amacıyla detayları haberimizde derledik. Gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.09.2021 19:20
  • 1
  • 12
Emeklilik maaşını düşürebiliyor! Birçok çalışan bu durumun farkında değil! Hemen maaşınızı kontrol edin...

Emeklilik maaşını düşürebiliyor. Birçok çalışan bu durumun farkında değil. Hemen maaşınızı kontrol edin. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Bazı işletmeler kar elde etmek amacıyla hilelere başvurarak sigorta primlerini aldıkları maaş üzerinden göstermeyerek primde hile yoluna gidiyor. Birçok çalışan bunun farkında olmasa dahi, emeklilik maaşları düşüşe geçmiş oluyor. Diğer yandan bu yola başvuran işçiyi 5 yıla kadar hapis cezası bekliyor. Yetkililer konuyla ilgili uyarılarını dile getirirken, SGK denetimleri sonrasında hile yoluna başvuranlar tespit ediliyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Emeklilik maaşını düşürebiliyor! Birçok çalışan bu durumun farkında değil! Hemen maaşınızı kontrol edin...

HİLE YAPAN İŞVEREN 5 YILA KADAR HAPİS

Bazı işverenler kar elde edebilmek amaçlı olarak işçinin maaşında bazı usulsüzlüklere başvurmaktadır. Devlet bu usulsüzlüklere karşı adeta savaş açtı. Bordro oyununa başvuran işçiyi 5 yıla kadar hapis cezası bekliyor.

  • 3
  • 12
Emeklilik maaşını düşürebiliyor! Birçok çalışan bu durumun farkında değil! Hemen maaşınızı kontrol edin...

Çalışanın ücretini Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na düşük bildiren işverenler mercek altına alındı. SGK bildirgesi kayıtlarının sorgulanmasıyla yapılan incelemelerde bazı işletmelerin düşük bordro düzenlediği, asgari ücreti vermemek için usulsüz uygulamalara gittiği belirlendi.

  • 4
  • 12
Emeklilik maaşını düşürebiliyor! Birçok çalışan bu durumun farkında değil! Hemen maaşınızı kontrol edin...

ÜCRETİN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ EMEKLİLİĞİ DE ETKİLİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu, bordro üzerinden prim kaçırılmasını kayıt dışılığın bir alt başlığı olarak tanımlıyor. Bir ay çalışan bir işçinin bordroda 15 gün çalışmış gösterilmesi, ücretin düşük gösterilerek prim kaçırılması gibi kayıt dışı uygulamalara göz açtırılmıyor.

  • 5
  • 12
Emeklilik maaşını düşürebiliyor! Birçok çalışan bu durumun farkında değil! Hemen maaşınızı kontrol edin...

Emekli aylıkları prime esas kazançlar üzerinden hesaplanıyor. Bazı çalışanların maaşları yüksek de olsa düşük prim ödemek için bordrolar düşük gösteriliyor. Emekli aylığının düşük olmaması için alınan maaşla bordronun aynı olması büyük önem taşıyor. Prim gün sayısı yeterli olmayanların doğum, askerlik borçlanmasında yüksek prim ödemesi de emekli aylığını artırıyor.