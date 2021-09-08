HaberlerGaleriEmeklilik maaşını düşürebiliyor! Birçok çalışan bu durumun farkında değil! Hemen maaşınızı kontrol edin...
Emeklilik maaşını düşürebiliyor! Birçok çalışan bu durumun farkında değil! Hemen maaşınızı kontrol edin...
Milyonlarca çalışanın maaşını ilgilendiren flaş detay detay belli oldu. Birçok kişi bu detayı bilmiyor. Son dönemde bazı işletmelerin bordlarda ücreti düşük göstererek prim kaçırdığı tespit edildi. Bunun üzerine yetkililer çalışanların maaşlarını kontrol etmelerini istiyor. Bu durum işçinin emekliliğini bile etkileyerek ileride düşük maaş alması anlamına geliyor. Diğer yandan bordro oyununa başvuranlara 5 yıla kadar hapis istenilen davalar açılabiliyor. Sizleri bilgilendirmek amacıyla detayları haberimizde derledik. Gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...