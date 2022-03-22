Uluslararası Enerji Ajansı'ndan 10 maddelik tasarruf planı! Alarm verildi

Son dakika haberine göre: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası Avrupa'da petrol ve doğal gaz sıkıntısı yaşanıyor. Rusya'ya uygulanan ambargolar nedeniyle petrol ve doğal gazın birim fiyatı tavan yaparken, olası bir tedarik sıkıntısı da söz konusu. Uluslararası Enerji Ajansı bu durum karşısında bir önlem paketi hazırladı.

Giriş Tarihi: 22.03.2022 12:47 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 12:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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