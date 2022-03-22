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Uluslararası Enerji Ajansı'ndan 10 maddelik tasarruf planı! Alarm verildi

Son dakika haberine göre: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası Avrupa'da petrol ve doğal gaz sıkıntısı yaşanıyor. Rusya'ya uygulanan ambargolar nedeniyle petrol ve doğal gazın birim fiyatı tavan yaparken, olası bir tedarik sıkıntısı da söz konusu. Uluslararası Enerji Ajansı bu durum karşısında bir önlem paketi hazırladı.

Giriş Tarihi: 22.03.2022 12:47 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 12:47
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Uluslararası Enerji Ajansı’ndan 10 maddelik tasarruf planı! Alarm verildi

Rusya'ya uygulanan ambargolar sonrası Avrupa'da petrol ve doğal gaz sıkıntısı baş gösterdi. Birim fiyatlarındaki artışlar dikkat çekerken, tedarik sıkıntısı da olası.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uluslararası Enerji Ajansı’ndan 10 maddelik tasarruf planı! Alarm verildi

Uluslararası Enerji Ajansı, Avrupa'da yaşanacak sıkıntıların en aza indirilmesi için 10 maddelik bir plan hazırladı. Ülkelere gönderilen tasarruf planında, araçlara maksimum kişi sayısı ile binmek, hafta sonu hiçö binmemek gibi öneriler yer alıyor.

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Uluslararası Enerji Ajansı’ndan 10 maddelik tasarruf planı! Alarm verildi

"EKONOMİK ZARARI AZALTIYOR"

Yayınlanan öneriler "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, yoğun talep mevsimi öncesinde petrol piyasalarına arzın azalmasıyla sonuçlandığından, IEA 10 Noktalı Plan, baskıları ve fiyat sıkıntısını hafifletmek için eylemler öneriyor." açıklaması ve "Piyasa gerilimlerini hafifletmek için eylemler öneriyor, tüketicilerin hissettiği fiyat, sıkıntısını azaltıyor ve ekonomik zararı azaltıyor." etiketleriyle verildi.

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Uluslararası Enerji Ajansı’ndan 10 maddelik tasarruf planı! Alarm verildi

İŞTE 10 MADDELİK O TASARRUF PLANI

Otoyollarda hız sınırlarını en az 10 km/sa azaltın
Etki: Arabalardan yaklaşık 290 kb/d ve kamyonlardan 140 kb/d yağ tasarrufu sağlar

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Uluslararası Enerji Ajansı’ndan 10 maddelik tasarruf planı! Alarm verildi

Mümkünse haftada üç güne kadar evden çalışın
Etki: Haftada bir gün yaklaşık 170 kb/d tasarruf sağlar; üç gün yaklaşık 500 kb/d tasarruf sağlar