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Uluslararası Çalışma Örgütü açıkladı! Türkiye kötü günleri geride bıraktı! Tablo iyiye gidiyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi merakla beklenen raporunu açıkladı. Yapılan son değerlendirmeye göre; 15 ay boyunca Kovid-19 önlemleri nedeniyle zorlu süreçler yaşayan başta konaklama ve yiyecek-içecek sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde istihdam açısından 'iyileşmenin' başladığını gösterdi.

Giriş Tarihi: 29.08.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 11:20
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Uluslararası Çalışma Örgütü açıkladı! Türkiye kötü günleri geride bıraktı! Tablo iyiye gidiyor

Geçtiğimiz yıl mart ayı sonunda Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından bir dizi önlem alındı, dönem dönem ise belli sektörlerdeki işyerleri için kapanma kararları uygulandı.

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Uluslararası Çalışma Örgütü açıkladı! Türkiye kötü günleri geride bıraktı! Tablo iyiye gidiyor

Bu yıl nisan ayı sonundan, mayıs ayı ortasına kadar da tam kapanma söz konusu oldu. Temmuz ayına gelindiğinde ise tüm işyerlerinin yeniden faaliyete geçeceği açıklandı. Sokağa çıkma yasakları da uygulamadan kaldırıldı.

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Uluslararası Çalışma Örgütü açıkladı! Türkiye kötü günleri geride bıraktı! Tablo iyiye gidiyor

ILO'nun çalışmasına göre de, normalleşmenin olduğu temmuz ayı itibariyle sektörlerdeki istihdam göstergeleri olumluya döndü.

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Uluslararası Çalışma Örgütü açıkladı! Türkiye kötü günleri geride bıraktı! Tablo iyiye gidiyor

HAFİFLEMEYE BAŞLADI

ILO Türkiye Ofisi'nin 'COVID-19 küresel salgınının 2021 yılında Türk işgücü piyasası üzerinde etkileri' raporunda, google hareketlilik endeksleri kullanıldı.

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Uluslararası Çalışma Örgütü açıkladı! Türkiye kötü günleri geride bıraktı! Tablo iyiye gidiyor

Böylece işyerlerinde istihdam açısından normale dönüşü gösteren çalışma saatlerine bakıldı. Veriler üzerinden yapılan tespitlere göre, sürecin en ağır etkilerini yaşayan yiyecek-içecek sektöründeki durum normale yakınken, konaklama sektörünün durumu gözle görülür biçimde iyileşme gösterdi.