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Uluslararası Çalışma Örgütü açıkladı! Türkiye kötü günleri geride bıraktı! Tablo iyiye gidiyor
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi merakla beklenen raporunu açıkladı. Yapılan son değerlendirmeye göre; 15 ay boyunca Kovid-19 önlemleri nedeniyle zorlu süreçler yaşayan başta konaklama ve yiyecek-içecek sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde istihdam açısından 'iyileşmenin' başladığını gösterdi.
Giriş Tarihi: 29.08.2021 11:19Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 11:20