Ocak ayı sonrasında emekli ve memura zam müjdesi! Emeklinin yüzü gülecek! ’3600’ zammı ile birlikte...

KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Zamlardan sonra memurların gözü şimdi 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalara çevrildi. 3600 ek gösterge önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Ancak sorunun diğer memurlar için de ortada olmasıyla kapsamın genişletilmesi gündeme geldi.