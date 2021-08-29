30 Ağustos 2021, Pazartesi
Ocak ayı sonrasında emekli ve memura zam müjdesi! Emeklinin yüzü gülecek! '3600' zammı ile birlikte...
Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. 3600 ek gösterge zammıyla ilgili çalışmalar başladı. Çalışmalar tüm memurları kapsayacak şekilde genişlediğinde kapsamlı bir hesaplama yapılacak. Çalışması yürütülen yasa taslağı ile sistem devreye alınmış olacak. Merakla beklenen toplu sözleşme sonucunda milyonlarca memurun 2 yıllık zamları ve sosyal hakları belirlendi. İşte, toplu sözleşme görüşmelerinde 3600 detayı...
Giriş Tarihi: 29.08.2021 20:07 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 20:07
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