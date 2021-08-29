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Ocak ayı sonrasında emekli ve memura zam müjdesi! Emeklinin yüzü gülecek! '3600' zammı ile birlikte...

Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. 3600 ek gösterge zammıyla ilgili çalışmalar başladı. Çalışmalar tüm memurları kapsayacak şekilde genişlediğinde kapsamlı bir hesaplama yapılacak. Çalışması yürütülen yasa taslağı ile sistem devreye alınmış olacak. Merakla beklenen toplu sözleşme sonucunda milyonlarca memurun 2 yıllık zamları ve sosyal hakları belirlendi. İşte, toplu sözleşme görüşmelerinde 3600 detayı...

Giriş Tarihi: 29.08.2021 20:07 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 20:07
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Ocak ayı sonrasında emekli ve memura zam müjdesi! Emeklinin yüzü gülecek! ’3600’ zammı ile birlikte...

Ocak ayı sonrasında emekli ve memura zam müjdesi. Emeklinin yüzü gülecek. Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge zammıyla ilgili çalışmalar başladı. Çalışmalar tüm memurları kapsayacak şekilde genişlediğinde kapsamlı bir hesaplama yapılacak. Yasa taslağı ile sistemin devreye girmesi bekleniyor. Toplu sözleşme sonucunda milyonlarca memurun 2 yıllık zamları ve sosyal hakları belirlendi. Toplu sözleşme görüşmelerinin detaylarını sizler için haberimizde derledik. İşte, son dakika gelişmesinin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ocak ayı sonrasında emekli ve memura zam müjdesi! Emeklinin yüzü gülecek! ’3600’ zammı ile birlikte...

Hazırlanacak yasa taslağı ile sistem devreye girecek. Böylece ünvanlar arasındaki gösterge dengesizliği giderilecek. Anlaşmayla tamamlanan toplu sözleşme sonucunda milyonlarca memurun 2 yıllık zamları ve sosyal hakları belirlendi.

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Ocak ayı sonrasında emekli ve memura zam müjdesi! Emeklinin yüzü gülecek! ’3600’ zammı ile birlikte...

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Yeni zamlı maaşlar 2022 Ocak ayı ile birlikte hesaplara yatırılacak. 6 aylık enflasyon zam oranını geçerse enflasyon farkı da maaş zammına eklenecek. Ayrıca aile yardımı gibi ek ödemeler de zamlandığı için memurların alacağı ücretler artacak.

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Ocak ayı sonrasında emekli ve memura zam müjdesi! Emeklinin yüzü gülecek! ’3600’ zammı ile birlikte...

KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Zamlardan sonra memurların gözü şimdi 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalara çevrildi. 3600 ek gösterge önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Ancak sorunun diğer memurlar için de ortada olmasıyla kapsamın genişletilmesi gündeme geldi.

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Ocak ayı sonrasında emekli ve memura zam müjdesi! Emeklinin yüzü gülecek! ’3600’ zammı ile birlikte...

Çünkü ek göstergeler arasında dengesizlikler de bulunuyor. Örneğin bir şube müdürünün ek göstergesi 2200 iken onun emrinde çalışan bir memurun ek göstergesi 3600 olabiliyor. Çalışmayla unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.