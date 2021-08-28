Memur ve memur emeklisine 3600 ek gösterge zammı! Hesaplara ne zaman yatacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisine 3600 ek gösterge zammıyla ilgili çalışmalar başlıyor. Polis, hemşire, öğretmen, imam hepsinin maaşına yeni zam geliyor. Yeni zamlı maaşlar 2022 Ocak ayı ile birlikte hesaplara yatırılacak. 6 aylık enflasyon zam oranını geçerse enflasyon farkı da maaş zammına eklenecek. Ayrıca aile yardımı gibi ek ödemeler de zamlandığı için memurların alacağı ücretler artacak. İşte memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge zammı ile ilgili tüm detaylar...