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Memur ve memur emeklisine 3600 ek gösterge zammı! Hesaplara ne zaman yatacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisine 3600 ek gösterge zammıyla ilgili çalışmalar başlıyor. Polis, hemşire, öğretmen, imam hepsinin maaşına yeni zam geliyor. Yeni zamlı maaşlar 2022 Ocak ayı ile birlikte hesaplara yatırılacak. 6 aylık enflasyon zam oranını geçerse enflasyon farkı da maaş zammına eklenecek. Ayrıca aile yardımı gibi ek ödemeler de zamlandığı için memurların alacağı ücretler artacak. İşte memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge zammı ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 28.08.2021 17:16 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021 17:18
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Memur ve memur emeklisine 3600 ek gösterge zammı! Hesaplara ne zaman yatacak?

Hazırlanacak yasa taslağı ile sistem devreye girecek. Böylece ünvanlar arasındaki gösterge dengesizliği giderilecek. Anlaşmayla tamamlanan toplu sözleşme sonucunda milyonlarca memurun 2 yıllık zamları ve sosyal hakları belirlendi.

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Memur ve memur emeklisine 3600 ek gösterge zammı! Hesaplara ne zaman yatacak?

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Yeni zamlı maaşlar 2022 Ocak ayı ile birlikte hesaplara yatırılacak. 6 aylık enflasyon zam oranını geçerse enflasyon farkı da maaş zammına eklenecek. Ayrıca aile yardımı gibi ek ödemeler de zamlandığı için memurların alacağı ücretler artacak.

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Memur ve memur emeklisine 3600 ek gösterge zammı! Hesaplara ne zaman yatacak?

KAPSAMI GENİŞLETİLECEK
Zamlardan sonra memurların gözü şimdi 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalara çevrildi. 3600 ek gösterge önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Ancak sorunun diğer memurlar için de ortada olmasıyla kapsamın genişletilmesi gündeme geldi.

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Memur ve memur emeklisine 3600 ek gösterge zammı! Hesaplara ne zaman yatacak?

Çünkü ek göstergeler arasında dengesizlikler de bulunuyor. Örneğin bir şube müdürünün ek göstergesi 2200 iken onun emrinde çalışan bir memurun ek göstergesi 3600 olabiliyor. Çalışmayla unvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

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Memur ve memur emeklisine 3600 ek gösterge zammı! Hesaplara ne zaman yatacak?

DEVRİM NİTELİĞİNDE ÇALIŞMA
Tasarruf teşvik fonu, taşeronların kadroya geçirilmesi, emeklilere intibak sağlanması gibi devrim niteliğinde bir değişiklik olacak ek gösterge düzenlemesi kapsamlı bir çalışmayı da içeriyor.