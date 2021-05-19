Bugün bankalar ve noterler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Çarşamba bankalar çalışıyor mı? EFT yapılır mı?

19 Mayıs'ta banka ve noterler açık mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle gözler banka ve noterlere çevrildi. Banka ve noterlerde işleri olan vatandaşlar, 19 Mayıs'ta bu yerlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bugün bankalar ve noterler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Çarşamba bankalar çalışıyor mı? EFT yapılır mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 19.05.2021 10:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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