19 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bugün bankalar ve noterler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Çarşamba bankalar çalışıyor mı? EFT yapılır mı?

Bugün bankalar ve noterler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Çarşamba bankalar çalışıyor mı? EFT yapılır mı?

19 Mayıs'ta banka ve noterler açık mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle gözler banka ve noterlere çevrildi. Banka ve noterlerde işleri olan vatandaşlar, 19 Mayıs'ta bu yerlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bugün bankalar ve noterler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Çarşamba bankalar çalışıyor mı? EFT yapılır mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 19.05.2021 10:55
  • 1
  • 11
Bugün bankalar ve noterler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Çarşamba bankalar çalışıyor mı? EFT yapılır mı?

Bugün bankalar ve noterler açık mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlanıyor. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle bazı iş yerleri bugün çalışmıyor. Resmi tatil günlerinde en çok merak edilenlerden biri de banka ve noterlerin çalışma saatleri oldu. Peki, bugün bankalar ve noterler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Çarşamba bankalar çalışıyor mı? EFT yapılır mı? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Bugün bankalar ve noterler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Çarşamba bankalar çalışıyor mı? EFT yapılır mı?

19 MAYIS'TA NOTERLER AÇIK MI?

19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle Türkiye'nin 81 ilinde noterler kapalı olacak. Noter hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların 20 Mayıs Perşembe gününü beklemesi gerekiyor.

  • 3
  • 11
Bugün bankalar ve noterler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Çarşamba bankalar çalışıyor mı? EFT yapılır mı?

19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle bankalar da kapalı olacak.

  • 4
  • 11
Bugün bankalar ve noterler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Çarşamba bankalar çalışıyor mı? EFT yapılır mı?

19 MAYIS'TA EFT YAPILIR MI?

19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle çarşamba günü yapılan EFT işlemleri bir sonraki iş gününde yani perşembe günü hesaplara geçecek.

  • 5
  • 11
Bugün bankalar ve noterler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Çarşamba bankalar çalışıyor mı? EFT yapılır mı?

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

Tam kapanma süreci içerisinde bankaların çalışma saatleri 10.00 - 16.00 olarak belirlenmişti. Ancak kademeli normalleşme sürecinde bankaların hangi saatler arasında çalışacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bankalar tarafından çalışma saatleri konusunda açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.