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Haberler Galeri Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2021 Mayıs ayı TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2021 Mayıs ayı TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2021 Nisan ayına enflasyon oranları açıklanacak. Enflasyon verisi ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de "kira artış oranı" oldu. Ev sahibi ve kiracıların yakından takip ettiği kira zammı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2021 Mayıs ayı TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 01.05.2021 17:20
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Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2021 Mayıs ayı TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2021 Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasına sayılı günler kaldı. Enflasyon rakamlarının yanı sıra en çok merak edilenlerden biri de kira artış oranı oldu. Mayıs ayının gelmesi ile birlikte gözler kira zammına çevrildi. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2021 Mayıs ayı TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2021 Mayıs ayı TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

2021 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 Mayıs ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. TÜİK tarafından nisan ayına ilişkin enflasyon verisi 3 Mayıs'ta açıklanacak. Enflasyon verisi ile birlikte kira arış oranı da belli olacak.

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Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2021 Mayıs ayı TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

2021 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.

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Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2021 Mayıs ayı TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

2021 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Mart ayı kira artış oranı açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.

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Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2021 Mayıs ayı TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

2021 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.