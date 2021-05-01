Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2021 Mayıs ayı TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2021 Nisan ayına enflasyon oranları açıklanacak. Enflasyon verisi ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de "kira artış oranı" oldu. Ev sahibi ve kiracıların yakından takip ettiği kira zammı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu mu? 2021 Mayıs ayı TÜİK TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...