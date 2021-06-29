Ucuz kredi fırsatı geldi. Aylık 1.341 lira, yıllık ise 16 bin 98 lira alınıyor. 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Pandeminin çalışana ve işverene etkilerini hafifletmek için Mart 2020'den bu yana uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), işten çıkarma yasağı, ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği, 30 Haziran 2021'de sona erecek. Sunulan teşvik paketinde hem işveren hem de çalışanın normalleşme sürecine adepte olması amaçlanıyor. Kredi başvurusunda bulunacak vatandaşlar aranan şartları sorgulamayı sürdürüyor. İşte, konuyla ilgili tüm detaylar haberimizde...