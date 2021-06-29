Ucuz kredi fırsatı geldi! Aylık 1.341 lira, yıllık ise 16 bin 98 lira alınıyor! 1 Temmuz'dan itibaren...

29 Haziran 2021, Salı
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Pandemi döneminde çalışan ve işvereni rahatlatmak amacıyla birçok destek ödemesi yapılıyor. Pandeminin etkilerini azaltmak amacıyla Mart 2020'den bu yana uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), işten çıkarma yasağı, ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği, 30 Haziran 2021'de sona erecek. Bu süreçte işverinin normalleşme sürecini hızlandırmak ve istihdamı korumak için yeni teşvik paketi devreye alınıştı. İşte, konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 29.06.2021 19:45 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 19:45
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