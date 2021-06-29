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Haberler Galeri Ucuz kredi fırsatı geldi! Aylık 1.341 lira, yıllık ise 16 bin 98 lira alınıyor! 1 Temmuz'dan itibaren...

Ucuz kredi fırsatı geldi! Aylık 1.341 lira, yıllık ise 16 bin 98 lira alınıyor! 1 Temmuz'dan itibaren...

Pandemi döneminde çalışan ve işvereni rahatlatmak amacıyla birçok destek ödemesi yapılıyor. Pandeminin etkilerini azaltmak amacıyla Mart 2020'den bu yana uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), işten çıkarma yasağı, ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği, 30 Haziran 2021'de sona erecek. Bu süreçte işverinin normalleşme sürecini hızlandırmak ve istihdamı korumak için yeni teşvik paketi devreye alınıştı. İşte, konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2021 19:45 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 19:45
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Ucuz kredi fırsatı geldi! Aylık 1.341 lira, yıllık ise 16 bin 98 lira alınıyor! 1 Temmuz'dan itibaren...

Ucuz kredi fırsatı geldi. Aylık 1.341 lira, yıllık ise 16 bin 98 lira alınıyor. 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Pandeminin çalışana ve işverene etkilerini hafifletmek için Mart 2020'den bu yana uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), işten çıkarma yasağı, ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği, 30 Haziran 2021'de sona erecek. Sunulan teşvik paketinde hem işveren hem de çalışanın normalleşme sürecine adepte olması amaçlanıyor. Kredi başvurusunda bulunacak vatandaşlar aranan şartları sorgulamayı sürdürüyor. İşte, konuyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ucuz kredi fırsatı geldi! Aylık 1.341 lira, yıllık ise 16 bin 98 lira alınıyor! 1 Temmuz'dan itibaren...

KGF KEFALETİYLE DESTEK

Mikro ve küçük işletmelerin likidite ihtiyacını ucuz krediyle sağlamak amacıyla ilave istihdam koşullu finansman desteği düzenlemesi, 25 Mayıs 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

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Ucuz kredi fırsatı geldi! Aylık 1.341 lira, yıllık ise 16 bin 98 lira alınıyor! 1 Temmuz'dan itibaren...

Teşvik, 2021 yılı Mart ayında 50'nin altında işçi çalıştıran işverenlere yönelik. Bu küçük işletmeler, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kamu bankalarından kredi kullanabilecek.

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Ucuz kredi fırsatı geldi! Aylık 1.341 lira, yıllık ise 16 bin 98 lira alınıyor! 1 Temmuz'dan itibaren...

EN FAZLA 5 KİŞİ İÇİN

İşveren son bir yıldaki çalışan sayısına ilave olarak 1 Temmuz 2021-30 Haziran 2022 tarihleri arasında işe alacağı işçi için teşvikten faydalanacak. Teşvik en fazla 5 yeni işçi için geçerli.

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Ucuz kredi fırsatı geldi! Aylık 1.341 lira, yıllık ise 16 bin 98 lira alınıyor! 1 Temmuz'dan itibaren...

Bu işçilere yönelik asgari ücret üzerinden yatırılan primlerin işçi ve işveren payları, işverenin 30 Haziran 2022'ye kadar kullanacağı kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülebilecek.