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Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Şartları yerine getirenlere anında 706 TL ödeme! Başvuru şartları ve detayları...

Pandemi döneminde devlet tarafından vatandaşlara destek ödemeleri sürüyor. Birçok sosyal yardım ödemesi vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Kuruma yapılan başvurular değerlendirmeden geçtikten sonra şartların yerine getirilmesi bekleniyor. Anne-babasını kaybetmiş evlatlar ile tam tersi evladını kaybetmiş ebeveynlere de destek veriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara 706 TL ödeme yapılıyor. İşte, ödemeden yararlanmak için başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 29.06.2021 18:58
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Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Şartları yerine getirenlere anında 706 TL ödeme! Başvuru şartları ve detayları...

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat... Şartları yerine getirenlere anında 706 TL ödeme. Başvuru şartları ve detayları belli oldu. Pandemi döneminde vatandaşlara birçok alanda destek ödemeleri yapıldı. Diğer yandan devlet tarafından yapılan sosyal yardım ödemeleri salgın sürecinde vatandaşlara ilaç oldu. Anne-babasını kaybetmiş evlatlar ile tam tersi evladını kaybetmiş ebeveynlere de destek veriliyor. Asgari ücret baz alınarak yapılan hesaplamalar neticesinde hesaplara 706 TL ödeme yapılıyor. Sosyal yardımlardan yararlanmak isteyenler başvuru detaylarına sorgulamayı sürdürüyor.

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Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Şartları yerine getirenlere anında 706 TL ödeme! Başvuru şartları ve detayları...

Anne ve babalar vefat eden çocuklarından ölüm maaşı alabilir mi?

Acılı pek çok aile evladını kaybettiğini manevi anlamda büyük zorluklar yaşıyor. Devlet bazı şartları taşıyan anne ve babaların çocuklarının vefat etmesiyle birlikte maaş bağlıyor. Nasıl ki çocuklar yetim aylığı alırken, onlar da evlatlarından ölüm aylığı alabiliyor.

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Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Şartları yerine getirenlere anında 706 TL ödeme! Başvuru şartları ve detayları...

Bu noktadaki en önemli husus ise evlat edinilen çocukların vefatı durumunda anne ve babalara ölüm aylığı bağlanıp bağlanmayacağı. Yasalar bu konuda anne ve babalara maaş bağlanmayacağını söylüyor. Yani ölüm aylığı alabilmek için çocuğun biyolojik olarak da size ait olması bekleniyor.

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Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Şartları yerine getirenlere anında 706 TL ödeme! Başvuru şartları ve detayları...

Sosyal güvenlik mevzuatı vefat eden sigortalıların yakınlarına maaş bağlanması ile ilgili hükümler içermektedir. Vefat eden sigortalının eş ve çocuklarına ölüm maaşı bağlanıyor. Eşler her şartta yani çalışsa da emekli olsa da ölüm maaşı alırken kız çocuklarının yetim maaşı alabilmeleri için bir gelirlerinin olmaması isteniyor.

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Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Şartları yerine getirenlere anında 706 TL ödeme! Başvuru şartları ve detayları...

Bu arada vefat eden çocuklardan anne ve babalarına da ölüm maaşı bağlanabiliyor. Bu konu ile ilgili düzenleme ise 5510 sayılı yasının 34. maddesinde düzenleniyor.