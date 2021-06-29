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Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Şartları yerine getirenlere anında 706 TL ödeme! Başvuru şartları ve detayları...
Pandemi döneminde devlet tarafından vatandaşlara destek ödemeleri sürüyor. Birçok sosyal yardım ödemesi vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Kuruma yapılan başvurular değerlendirmeden geçtikten sonra şartların yerine getirilmesi bekleniyor. Anne-babasını kaybetmiş evlatlar ile tam tersi evladını kaybetmiş ebeveynlere de destek veriliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara 706 TL ödeme yapılıyor. İşte, ödemeden yararlanmak için başvuru şartları...