Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Şartları yerine getirenlere anında 706 TL ödeme! Başvuru şartları ve detayları...

Sosyal güvenlik mevzuatı vefat eden sigortalıların yakınlarına maaş bağlanması ile ilgili hükümler içermektedir. Vefat eden sigortalının eş ve çocuklarına ölüm maaşı bağlanıyor. Eşler her şartta yani çalışsa da emekli olsa da ölüm maaşı alırken kız çocuklarının yetim maaşı alabilmeleri için bir gelirlerinin olmaması isteniyor.