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Marketlerde yeni dönem! Sayılı günler kaldı! Kapalı alanlar dışında satılmayacak...

Marketlerde yeni dönem... Sayılı günler kaldı. Kapalı alanlar dışında satılmayacak. Sebze ve meyvelerin ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar belli oldu. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, market düzenlemesi hakkında detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2021 20:49
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Marketlerde yeni dönem! Sayılı günler kaldı! Kapalı alanlar dışında satılmayacak...

Marketler için yeni düzenleme yolda. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Sebze ve meyvelerin ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar belli oldu. Marketler için yapılan düzenlemenin detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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Marketlerde yeni dönem! Sayılı günler kaldı! Kapalı alanlar dışında satılmayacak...

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğe göre marketlerde aralarında çilek, dut, erik, Frenk üzümü, incir, kayısı ve kirazın da olduğu 27 ürün için açıkta satış yasağı geliyor. Yeni düzenleme 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe girecek.

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Marketlerde yeni dönem! Sayılı günler kaldı! Kapalı alanlar dışında satılmayacak...

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, malların ambalajlanmasında tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir ambalajlardan yararlanılabilecek.

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Marketlerde yeni dönem! Sayılı günler kaldı! Kapalı alanlar dışında satılmayacak...

Mallar, uygun şartlarda korunup taşınması sağlanacak şekilde ambalajlanacak. Ambalajlar bütün yabancı maddelerden arındırılacak.

Tekrar kullanılabilir ambalajlar her kullanımda gıda güvenilirliğine uygun olarak dezenfekte edilecek.

Dolu ambalajlar en fazla 30 kilogram ağırlığında olacak.

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Marketlerde yeni dönem! Sayılı günler kaldı! Kapalı alanlar dışında satılmayacak...

27 ÜRÜN AÇIKTA SATILAMAYACAK

Soğuk zincire tabi ürünler ahududu, böğürtlen, çilek, dut, erik, Frenk üzümü, incir, kabak çiçeği, kayısı, kızılcık, kiraz, kuşkonmaz, mango, mangostan, mantar, yaban mersini, nekdarin, çarkıfelek, ejder meyvesi, soya filizi, şeftali, Trabzon hurması, üzüm, vişne, yeni dünya ve zerdali olarak belirlendi.