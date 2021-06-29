29 Haziran 2021, Salı
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Marketlerde yeni dönem! Sayılı günler kaldı! Kapalı alanlar dışında satılmayacak...
Marketlerde yeni dönem... Sayılı günler kaldı. Kapalı alanlar dışında satılmayacak. Sebze ve meyvelerin ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar belli oldu. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, market düzenlemesi hakkında detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 29.06.2021 20:49
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