Marketlerde yeni dönem! Sayılı günler kaldı! Kapalı alanlar dışında satılmayacak...

Marketler için yeni düzenleme yolda. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Sebze ve meyvelerin ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar belli oldu. Marketler için yapılan düzenlemenin detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...