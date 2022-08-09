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Haberler Galeri Ucuz konutta beş evden biri gençlerin olacak! Sosyal konut kampanyasında detaylar netleşiyor | Kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı

Ucuz konutta beş evden biri gençlerin olacak! Sosyal konut kampanyasında detaylar netleşiyor | Kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde detaylar netleşmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında açıklayacağı projede, 500 bine yakın ucuz konutun yüzde 20'si gençlere ayrılacak. 81 ilde gençler uzun vadeyle ucuz konut imkânı bulacak. Dev sosyal konut projesi kapsamında hiç evi olmayan vatandaşa; konut, arsa, işyeri 20 yıl vadeli ve uygun taksitlerle satışa sunulacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 09.08.2022 06:57
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Ucuz konutta beş evden biri gençlerin olacak! Sosyal konut kampanyasında detaylar netleşiyor | Kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesine sayılı günler kaldı. Eylülde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm detaylarıyla açıklayacağı dev sosyal konut projesi kapsamında hiç evi olmayan vatandaşa konut, arsa ve işyeri 20 yıl vadeli ve uygun taksitlerle satışa sunulması planlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ucuz konutta beş evden biri gençlerin olacak! Sosyal konut kampanyasında detaylar netleşiyor | Kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı

Dev konut hamlesi kapsamında dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek. Edinilen bilgilere göre, gelen yoğun talep üzerine toplam konut sayısının yüzde 20'si gençlere ayrıldı.

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Ucuz konutta beş evden biri gençlerin olacak! Sosyal konut kampanyasında detaylar netleşiyor | Kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı

500 BİN KONUT VE İŞYERİ
Vatandaşın dört gözle beklediği kampanya kapsamında konut sayısı illerden gelen talebe göre belirlenecek. Büyük şehirler başta olmak üzere 81 ilde 450-500 bin konut ve işyeri yapılması planlanıyor.

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Ucuz konutta beş evden biri gençlerin olacak! Sosyal konut kampanyasında detaylar netleşiyor | Kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı

Projenin son halini ve tüm ayrıntıları Başkan Recep Tayyip Erdoğan eylül ayında vatandaşa müjdeleyecek. Anadolu şehirleri ve İstanbul'da belirli aile geliri üst sınırı ve daha önce evi olmaması koşullarının aranacağı kampanyada, başvurular ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.

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Ucuz konutta beş evden biri gençlerin olacak! Sosyal konut kampanyasında detaylar netleşiyor | Kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı

20 YIL VADELİ SATIŞ
Sosyal konutun yanı sıra üretim ve istihdamı artırmak için ülkenin birçok noktasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri inşa edilecek.