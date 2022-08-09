Ucuz konutta beş evden biri gençlerin olacak! Sosyal konut kampanyasında detaylar netleşiyor | Kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde detaylar netleşmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında açıklayacağı projede, 500 bine yakın ucuz konutun yüzde 20'si gençlere ayrılacak. 81 ilde gençler uzun vadeyle ucuz konut imkânı bulacak. Dev sosyal konut projesi kapsamında hiç evi olmayan vatandaşa; konut, arsa, işyeri 20 yıl vadeli ve uygun taksitlerle satışa sunulacak.

Sabah Giriş Tarihi: 09.08.2022 06:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL