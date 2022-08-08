Ödeme miktarları değişti! SSK, Bağkur, 4C'li, EYT'li herkesi kapsıyor! 808 - 2.426 TL arası değişecek! Prim ödeme tutarı...

Çalışma hayatında yer alan her çalışan emekli olmanın hayalini kuruyor. Bu kapsamda emekli olmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren detay belli oldu. SSK, Bağ-Kur ve esnaf olan herkesi kapsıyor. Emeklilik prim ödemeleri ile değişiklik açıklandı. Örneğin ev hizmetlerinde ayda 10 gün işçi çalıştıranlar en az 808,88, 30 gün işçi çalıştıranlar da 2.426,63 lira sigorta primi ödeyecek. Peki, güncel prim ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? Kim, ne kadar prim ödemesi yapacak? Merak edilen detaylar haberimizde...