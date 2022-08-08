08 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ödeme miktarları değişti! SSK, Bağkur, 4C'li, EYT'li herkesi kapsıyor! 808 - 2.426 TL arası değişecek! Prim ödeme tutarı...

Ödeme miktarları değişti! SSK, Bağkur, 4C'li, EYT'li herkesi kapsıyor! 808 - 2.426 TL arası değişecek! Prim ödeme tutarı...

Çalışma hayatında yer alan her çalışan emekli olmanın hayalini kuruyor. Bu kapsamda emekli olmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren detay belli oldu. SSK, Bağ-Kur ve esnaf olan herkesi kapsıyor. Emeklilik prim ödemeleri ile değişiklik açıklandı. Örneğin ev hizmetlerinde ayda 10 gün işçi çalıştıranlar en az 808,88, 30 gün işçi çalıştıranlar da 2.426,63 lira sigorta primi ödeyecek. Peki, güncel prim ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? Kim, ne kadar prim ödemesi yapacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2022 21:17
  • 1
  • 15
Ödeme miktarları değişti! SSK, Bağkur, 4C’li, EYT’li herkesi kapsıyor! 808 - 2.426 TL arası değişecek! Prim ödeme tutarı...

Temmuz ayında asgari ücrette yaşanan değişiklik sonrasında prim ödeme tutarları da değişti. Emeklilik için prim ödeyenleri yakından ilgilendiren detaylar belli oldu. Kendi işini yapanlar, evde çalışanlar, kısmi çalışanlar, borçlanma yapmak isteyenlerin ödeyecekleri tutarlar yılın ikinci yarısında ne kadar olacağı belli oldu. Hal böyle olunca,"kim, ne kadar prim ödemesi yapacak?" sorusuna yanıt aranmaya başladı. Peki, prim ödemeleri ne kadar oldu? Prim ödeme miktarları arttı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Ödeme miktarları değişti! SSK, Bağkur, 4C’li, EYT’li herkesi kapsıyor! 808 - 2.426 TL arası değişecek! Prim ödeme tutarı...

Emeklilik için yasalar yıl, yaş ve prim olmak üzere 3 şart koyuyor. Primi birisine ait işyerinde çalışarak, kendi işyerinizi açarak, bir şirkete ortak olarak, isteğe bağlı sigorta sistemiyle veya borçlanarak kazanabiliyorsunuz.

  • 3
  • 15
Ödeme miktarları değişti! SSK, Bağkur, 4C’li, EYT’li herkesi kapsıyor! 808 - 2.426 TL arası değişecek! Prim ödeme tutarı...

Asgari ücretle birlikte primler değişti. Kendi işini yapanlar, evde çalışanlar, kısmi çalışanlar, borçlanma yapmak isteyenlerin ödeyecekleri tutarlar yılın ikinci yarısında şöyle olacak:

  • 4
  • 15
Ödeme miktarları değişti! SSK, Bağkur, 4C’li, EYT’li herkesi kapsıyor! 808 - 2.426 TL arası değişecek! Prim ödeme tutarı...

ESNAFLIK YAPANLAR

Bağ- Kur primleri en düşük 2.232,50 lira oldu. Primini düzenli ödeyenler için ise bu tutar 5 puanlık avantaj ile 1.908,95 lira olarak uygulanıyor. Burada aylık avantaj 323,55 lira olurken, en alt tutardan ödeme yapan esnafın cebinden 6 aylık bin 941 lira daha az prim parası çıkacak.

  • 5
  • 15
Ödeme miktarları değişti! SSK, Bağkur, 4C’li, EYT’li herkesi kapsıyor! 808 - 2.426 TL arası değişecek! Prim ödeme tutarı...

TARIMLA UĞRAŞANLAR

Tarım Bağ-Kur primleri de en düşük 2.158,08 liraya çıktı. Primi düzenli ödeyenler için bu tutar 1.845,31 lira olarak uygulanırken, burada aylık avantaj 312,77 lira. En alt tutardan ödeme yapan çiftçinin cebinden 6 aylık bin 876 lira daha az para çıkacak.