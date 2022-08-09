Konut fiyatlarındaki artış hızı yavaşladı! Fiyatı düşüren 5 neden

ARTIŞ HIZI DÜŞÜYOR

Konut fiyatlarının düşmediğini ancak artış hızının yavaşladığını belirten MasterTürk Grubu Başkanı Gökhan Taş, "Konut alıcısının kıtlık psikolojisiyle ev almaya koştuğu bir 7 ay vardı. Şimdi ise afaki artan konut fiyatlarının reele dönmeye başladığını söyleyebiliriz. Örneğin, bir sitede son satılan 3 dairenin ortalama fiyatı 8 milyon ise 9 milyon isteyen alıcı 8'e düşürüyor fiyatı... Konut kredisi faizlerinin yüksek seyretmesiyle tüketicinin ulaşamıyor olması da fiyat artış hızının kesilmesini sağladı" diye konuştu.

