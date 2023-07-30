Ucuz emeklilik fırsatı! Son tarih 31 Temmuz! Prim borcu olan EYT'liler bu habere dikkat

Prim ve vergi borcu gibi devlete olan birçok borcun yapılandırılmasının bozulmaması için 31 Temmuz'a kadar ilk ödemenin yapılması gerekiyor. SGK'ya topluluk sigorta primi, isteğe bağlı sigorta borcu olan işveren, Bağ-Kur'lu primini kendi ödeyen de ödeme kolaylığından yararlanabilecek. Bu şekilde EYT'li olduğu halde prim borcu ve eksik prim günü nedeniyle emekli olamayanlar da yapılandırmadan yararlanarak emekli olabilecek. İşte detaylar...