30 Temmuz 2023, Pazar
Ucuz emeklilik fırsatı! Son tarih 31 Temmuz! Prim borcu olan EYT'liler bu habere dikkat
Prim ve vergi borcu gibi devlete olan birçok borcun yapılandırılmasının bozulmaması için 31 Temmuz'a kadar ilk ödemenin yapılması gerekiyor. SGK'ya topluluk sigorta primi, isteğe bağlı sigorta borcu olan işveren, Bağ-Kur'lu primini kendi ödeyen de ödeme kolaylığından yararlanabilecek. Bu şekilde EYT'li olduğu halde prim borcu ve eksik prim günü nedeniyle emekli olamayanlar da yapılandırmadan yararlanarak emekli olabilecek. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.07.2023 07:46 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 07:46
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