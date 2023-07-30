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Haberler Galeri Ucuz emeklilik fırsatı! Son tarih 31 Temmuz! Prim borcu olan EYT'liler bu habere dikkat

Ucuz emeklilik fırsatı! Son tarih 31 Temmuz! Prim borcu olan EYT'liler bu habere dikkat

Prim ve vergi borcu gibi devlete olan birçok borcun yapılandırılmasının bozulmaması için 31 Temmuz'a kadar ilk ödemenin yapılması gerekiyor. SGK'ya topluluk sigorta primi, isteğe bağlı sigorta borcu olan işveren, Bağ-Kur'lu primini kendi ödeyen de ödeme kolaylığından yararlanabilecek. Bu şekilde EYT'li olduğu halde prim borcu ve eksik prim günü nedeniyle emekli olamayanlar da yapılandırmadan yararlanarak emekli olabilecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.07.2023 07:46 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 07:46
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Ucuz emeklilik fırsatı! Son tarih 31 Temmuz! Prim borcu olan EYT’liler bu habere dikkat

Milyonları ilgilendiren yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi. Yaklaşık 4.5 milyon kişi toplam 265.4 milyar liralık borcunu ödemek için başvurdu.

Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre yarın doluyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek.

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Ucuz emeklilik fırsatı! Son tarih 31 Temmuz! Prim borcu olan EYT’liler bu habere dikkat

Yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartı bulunuyor.

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Ucuz emeklilik fırsatı! Son tarih 31 Temmuz! Prim borcu olan EYT’liler bu habere dikkat

Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün olup bu durumda, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.

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Ucuz emeklilik fırsatı! Son tarih 31 Temmuz! Prim borcu olan EYT’liler bu habere dikkat

Yapılandırılan borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.

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Ucuz emeklilik fırsatı! Son tarih 31 Temmuz! Prim borcu olan EYT’liler bu habere dikkat

ELEKTRONİK ORTAMDA ÖDENEBİLİR
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi "www.gib.gov.tr"den, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda ödeme imkânı bulunuyor.