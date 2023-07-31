31 Temmuz 2023, Pazartesi
SSK, BAĞ-KUR’luya ocak 2024 zam tablosu oluştu! %58 tahmini kök maaşları şekillendiriyor! %31,92 artışla 9.894 lira cepte! 7.500, 7.900, 8.500 TL alanlar…
Bu yıl SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan ek iyileştirmelerle birlikte ocak ve temmuz aylarındaki yüzde 30 ve yüzde 25 zamın ardından, gelecek yılın ilk ayında yapılacak artışa dair ipucu verildi. Merkez Bankası'nın açıkladığı yılsonu TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) tahmini, enflasyon artışının şekillenmesine yardımcı oldu. Buna göre yeni maaşlar kalem kalem hesaplandı. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 31.07.2023 07:08
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20