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Haberler Galeri SSK, BAĞ-KUR’luya ocak 2024 zam tablosu oluştu! %58 tahmini kök maaşları şekillendiriyor! %31,92 artışla 9.894 lira cepte! 7.500, 7.900, 8.500 TL alanlar…

SSK, BAĞ-KUR’luya ocak 2024 zam tablosu oluştu! %58 tahmini kök maaşları şekillendiriyor! %31,92 artışla 9.894 lira cepte! 7.500, 7.900, 8.500 TL alanlar…

Bu yıl SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan ek iyileştirmelerle birlikte ocak ve temmuz aylarındaki yüzde 30 ve yüzde 25 zamın ardından, gelecek yılın ilk ayında yapılacak artışa dair ipucu verildi. Merkez Bankası'nın açıkladığı yılsonu TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) tahmini, enflasyon artışının şekillenmesine yardımcı oldu. Buna göre yeni maaşlar kalem kalem hesaplandı. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.07.2023 07:08
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SSK, BAĞ-KUR’luya ocak 2024 zam tablosu oluştu! %58 tahmini kök maaşları şekillendiriyor! %31,92 artışla 9.894 lira cepte! 7.500, 7.900, 8.500 TL alanlar…

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 58 olarak belirlenmesiyle şekilleniyor. Bu doğrultuda, 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin, ocak ayındaki zam oranı yüzde 31.92'ye kadar çıkabileceği öngörülüyor. Emeklilerin heyecanla beklediği ocak zammı, bu tahminle birlikte gündemde önemli bir yer tutuyor. İşte yeni maaş tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, BAĞ-KUR’luya ocak 2024 zam tablosu oluştu! %58 tahmini kök maaşları şekillendiriyor! %31,92 artışla 9.894 lira cepte! 7.500, 7.900, 8.500 TL alanlar…

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN EMEKLİ ZAMMI MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe çalışmasının meyvelerini vermesi ve mali disiplinin sağlanması sonrası emekli zammı için harekete geçilecek. Başkan Erdoğan konu hakkında yıl başını işaret etti.

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SSK, BAĞ-KUR’luya ocak 2024 zam tablosu oluştu! %58 tahmini kök maaşları şekillendiriyor! %31,92 artışla 9.894 lira cepte! 7.500, 7.900, 8.500 TL alanlar…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ocak 2024 asgari ücret ve emekli zammı için açıklamada bulundu. Erdoğan, "Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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SSK, BAĞ-KUR’luya ocak 2024 zam tablosu oluştu! %58 tahmini kök maaşları şekillendiriyor! %31,92 artışla 9.894 lira cepte! 7.500, 7.900, 8.500 TL alanlar…

TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını duyurması sonrası memur, SSK, Bağ-Kur emekli zammı belli oldu. Buna göre zam oranı memur emeklisi için yüzde 17,55 olurken, SSK, Bağ-Kur emeklisi içinse bu rakam yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

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SSK, BAĞ-KUR’luya ocak 2024 zam tablosu oluştu! %58 tahmini kök maaşları şekillendiriyor! %31,92 artışla 9.894 lira cepte! 7.500, 7.900, 8.500 TL alanlar…

Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası memur emeklisi maaşı zam oranı, yüzde 7,45, SSK ile Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 5,23 ek zam alarak yüzde 25'e yükseldi.