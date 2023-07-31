SSK, BAĞ-KUR’luya ocak 2024 zam tablosu oluştu! %58 tahmini kök maaşları şekillendiriyor! %31,92 artışla 9.894 lira cepte! 7.500, 7.900, 8.500 TL alanlar…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ocak 2024 asgari ücret ve emekli zammı için açıklamada bulundu. Erdoğan, "Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.