TOKİ’den 671.383 TL’ye HEMEN TESLİM DAİRE! 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 konutlar il il sıralandı! %25 peşinat+120 ay vade tablosu! İstanbul, Ankara, İzmir...

TOKİ, büyükşehirlerde ev sahibi olmak isteyenlere müjde niteliğinde konut satışları başlattı. İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere toplam 42 ilde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler açık artırma usülü ile satışa sunulacak. Konutların konumları, katları, teslim tarihleri ve fiyatları belirlendi. Başlangıç satış fiyatları 568.263 TL ile 4.500.000 TL arasında değişiyor. TOKİ, 182 konut için online teklif alma imkanı sunuyor. %25 peşinat ve 120 ay vade seçeneği, ev sahibi olmak isteyenleri harekete geçiriyor. Tüm detaylar TOKİ tarafından duyuruldu.