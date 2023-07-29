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Haberler Galeri TOKİ'den 671.383 TL'ye HEMEN TESLİM DAİRE! 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 konutlar il il sıralandı! %25 peşinat+120 ay vade tablosu! İstanbul, Ankara, İzmir...

TOKİ'den 671.383 TL'ye HEMEN TESLİM DAİRE! 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 konutlar il il sıralandı! %25 peşinat+120 ay vade tablosu! İstanbul, Ankara, İzmir...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan ev satışları ile herkesi ev sahibi olma fırsatı doğuyor. 42 ildeki konutlar, az peşinat, düşük taksit ve uzun vadeli ödeme imkanlarıyla 1+1, 2+1, 3+1 daire seçenekleriyle sunuluyor. İşte İşte il il konut fiyatları. İstanbul, Ankara, İzmir...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 14:01
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TOKİ’den 671.383 TL’ye HEMEN TESLİM DAİRE! 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 konutlar il il sıralandı! %25 peşinat+120 ay vade tablosu! İstanbul, Ankara, İzmir...

TOKİ, büyükşehirlerde ev sahibi olmak isteyenlere müjde niteliğinde konut satışları başlattı. İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere toplam 42 ilde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler açık artırma usülü ile satışa sunulacak. Konutların konumları, katları, teslim tarihleri ve fiyatları belirlendi. Başlangıç satış fiyatları 568.263 TL ile 4.500.000 TL arasında değişiyor. TOKİ, 182 konut için online teklif alma imkanı sunuyor. %25 peşinat ve 120 ay vade seçeneği, ev sahibi olmak isteyenleri harekete geçiriyor. Tüm detaylar TOKİ tarafından duyuruldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ’den 671.383 TL’ye HEMEN TESLİM DAİRE! 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 konutlar il il sıralandı! %25 peşinat+120 ay vade tablosu! İstanbul, Ankara, İzmir...

Temmuz ayında TOKİ'den yeni jest geldi. Açık arttırma yöntemi ile binlerce daire hemen teslim edilecek.

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TOKİ’den 671.383 TL’ye HEMEN TESLİM DAİRE! 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 konutlar il il sıralandı! %25 peşinat+120 ay vade tablosu! İstanbul, Ankara, İzmir...

İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 42 ilde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 182 konut açık artırma usülü ile satışa çıkacak.

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TOKİ’den 671.383 TL’ye HEMEN TESLİM DAİRE! 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 konutlar il il sıralandı! %25 peşinat+120 ay vade tablosu! İstanbul, Ankara, İzmir...

TOKİ AÇIK ARTTIRMA NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

TOKİ tarafından satışa sunulan 182 konutun açık artırması, 1 Ağustos günü saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

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TOKİ’den 671.383 TL’ye HEMEN TESLİM DAİRE! 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 konutlar il il sıralandı! %25 peşinat+120 ay vade tablosu! İstanbul, Ankara, İzmir...

YÜZDE 25 PEŞİNAT, 120 AY VADE İMKANI

Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecekler.