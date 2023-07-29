29 Temmuz 2023, Cumartesi
TOKİ'den 671.383 TL'ye HEMEN TESLİM DAİRE! 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 konutlar il il sıralandı! %25 peşinat+120 ay vade tablosu! İstanbul, Ankara, İzmir...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan ev satışları ile herkesi ev sahibi olma fırsatı doğuyor. 42 ildeki konutlar, az peşinat, düşük taksit ve uzun vadeli ödeme imkanlarıyla 1+1, 2+1, 3+1 daire seçenekleriyle sunuluyor. İşte İşte il il konut fiyatları. İstanbul, Ankara, İzmir...
Giriş Tarihi: 29.07.2023 14:01 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 14:01
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15