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Haberler Galeri 📢Ucuz araç satın almak isteyenler yaşadı! 🚗79.000 TL'ye satın alabilirsiniz! Yetişen kapıyor! 🔎Ford, Peugeot, Fiat, Renault, Dacia, Citroen...

📢Ucuz araç satın almak isteyenler yaşadı! 🚗79.000 TL'ye satın alabilirsiniz! Yetişen kapıyor! 🔎Ford, Peugeot, Fiat, Renault, Dacia, Citroen...

Ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılan konular arasında araç satışı yer alıyor. Ucuz araç satın almak isteyenler yaşadı, Ziraat Bankası ihale üzerinden araç satışı yapıyor ve çok uygun fiyatlarla araç sahibi olmak mümkün. Sürekli güncellenen ve teklif beklenen birden fazla ilan yer alıyor ve pek çok marka, modele ulaşılabiliyor. 79.000 TL'ye araç satın almak hayal değil, yetişen kapıyor. Farklı yıllarda ve farklı fiyatlarla ihaleye açılan ilanlar tekliflerini bekliyor. Ford, Peugeot, Fiat, Renault, Dacia, Citroen fiyatlarını haberimizden inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 18.04.2022 20:38 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 20:38
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📢Ucuz araç satın almak isteyenler yaşadı! 🚗79.000 TL’ye satın alabilirsiniz! Yetişen kapıyor! 🔎Ford, Peugeot, Fiat, Renault, Dacia, Citroen...

Bütçesine uygun araç bulmakta zorlananlar ucuza sahip olabilmenin yollarını arıyor ve bu noktada ihale ile satılan araçları takip ediyor. Ziraat Bankası sık sık güncellediği ihale araç satışını yapıyor ve ilanları yayınlıyor, teklifler bekleniyor bütçeye çok uygun fiyatlarla satın alabilmek mümkün oluyor. 79.000 TL'ye satın alabilirsiniz, yetişen kapıyor. Ford, Peugeot, Fiat, Renault, Dacia, Citroen gibi çeşitli markaların farklı yaşlardaki modelleri dikkat çekiyor ve teklif detayları inceleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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📢Ucuz araç satın almak isteyenler yaşadı! 🚗79.000 TL’ye satın alabilirsiniz! Yetişen kapıyor! 🔎Ford, Peugeot, Fiat, Renault, Dacia, Citroen...
Plaka No. : 06ACH202
İl : İstanbul
Araç Türü : Otomobil
Marka : RENAULT
Model Adı : FLUENCE
Model Detayı : FLUENCE 1.5 DCI 90 BG TOUCH
Model Yılı : 2015
Yakıt Türü : Dizel
Şanzıman Türü : Manuel
Kilometre : 215000
Kasa Tipi : Sedan
Motor Hacmi : 1301-1600 cc
Motor Gücü : 75-100 Hp
Renk : BEYAZ
Aracın Bulunduğu Adres : 007 BACAR OTOPARK
Başlangıç Bedeli : 195.000 TL
Teminat Bedeli : 11.700 TL
Min. Artış : 500 TL
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📢Ucuz araç satın almak isteyenler yaşadı! 🚗79.000 TL’ye satın alabilirsiniz! Yetişen kapıyor! 🔎Ford, Peugeot, Fiat, Renault, Dacia, Citroen...
Plaka No. : 34BKC825
İl : İstanbul
Araç Türü : Otomobil
Marka : DACIA
Model Adı :
Model Detayı : LODGY LAUREATE 1.5 DCI 90 7 KISILIK 2018
Model Yılı : 2018
Yakıt Türü : Dizel
Şanzıman Türü : Manuel
Kilometre : 73000
Kasa Tipi : H.Back 5 Kapı
Motor Hacmi : 1301-1600 cc
Motor Gücü : 75-100 Hp
Renk : BEYAZ
Aracın Bulunduğu Adres : 008 İSTANBUL
Başlangıç Bedeli : 262.000 TL
Teminat Bedeli : 15.720 TL
Min. Artış : 500 TL
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📢Ucuz araç satın almak isteyenler yaşadı! 🚗79.000 TL’ye satın alabilirsiniz! Yetişen kapıyor! 🔎Ford, Peugeot, Fiat, Renault, Dacia, Citroen...
Plaka No. : 06CAU346
İl : Ankara
Araç Türü : Otomobil
Marka : DACIA
Model Adı : DUSTER
Model Detayı : COMFORT ECO-G 115 BG 4*2
Model Yılı : 2020
Yakıt Türü : Benzinli
Şanzıman Türü : Manuel
Kilometre : 25000
Kasa Tipi : Station Wagon
Motor Hacmi : 1301-1600 cc
Motor Gücü : 101-125 Hp
Renk : BEYAZ
Aracın Bulunduğu Adres : 002 GENEL MÜDÜRLÜK VARLIK
Başlangıç Bedeli : 290.000 TL
Teminat Bedeli : 17.400 TL
Min. Artış : 500 TL
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📢Ucuz araç satın almak isteyenler yaşadı! 🚗79.000 TL’ye satın alabilirsiniz! Yetişen kapıyor! 🔎Ford, Peugeot, Fiat, Renault, Dacia, Citroen...
Plaka No. : 34CPE077
İl : İstanbul
Araç Türü : Otomobil
Marka : RENAULT
Model Adı : MEGANE
Model Detayı : RENAULT (OYAK) MEGANE SEDAN JOY 1.3 TCE 140
Model Yılı : 2020
Yakıt Türü : Benzinli
Şanzıman Türü : Manuel
Kilometre : 82500
Kasa Tipi : Sedan
Motor Hacmi : 1301-1600 cc
Motor Gücü : Hp
Renk : BEYAZ
Aracın Bulunduğu Adres : 008 İSTANBUL
Başlangıç Bedeli : 302.000 TL
Teminat Bedeli : 18.120 TL
Min. Artış : 500 TL