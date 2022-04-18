📢Ucuz araç satın almak isteyenler yaşadı! 🚗79.000 TL'ye satın alabilirsiniz! Yetişen kapıyor! 🔎Ford, Peugeot, Fiat, Renault, Dacia, Citroen...

Ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılan konular arasında araç satışı yer alıyor. Ucuz araç satın almak isteyenler yaşadı, Ziraat Bankası ihale üzerinden araç satışı yapıyor ve çok uygun fiyatlarla araç sahibi olmak mümkün. Sürekli güncellenen ve teklif beklenen birden fazla ilan yer alıyor ve pek çok marka, modele ulaşılabiliyor. 79.000 TL'ye araç satın almak hayal değil, yetişen kapıyor. Farklı yıllarda ve farklı fiyatlarla ihaleye açılan ilanlar tekliflerini bekliyor. Ford, Peugeot, Fiat, Renault, Dacia, Citroen fiyatlarını haberimizden inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 18.04.2022 20:38 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 20:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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