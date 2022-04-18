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Haberler Galeri 🔊Kendi işini kurmak isteyenlere müjde! 🔔KOSGEB'ten 300 bin TL'ye kadar destek ödemeleri yapılıyor! 📌Başvuru şartlarını taşıyanlar...

🔊Kendi işini kurmak isteyenlere müjde! 🔔KOSGEB'ten 300 bin TL'ye kadar destek ödemeleri yapılıyor! 📌Başvuru şartlarını taşıyanlar...

Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor ve toplum ekonomiye katkı sağlayacak olan kendi işini kurmak isteyenlere de destek veriyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kendi işini kurmanın hayaliyle yanıp tutuşan kişilere başvuru yapmaları dahilinde hibe ve faizsiz geri ödemeli desteği sunuyor. KOSGEB ödemeleri 5 bin TL'den başlıyor ve 300 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Sektöre göre farklılık gösteren miktarlar bulunuyor ve KOSGEB desteklerine ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 18.04.2022 21:13
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🔊Kendi işini kurmak isteyenlere müjde! 🔔KOSGEB’ten 300 bin TL’ye kadar destek ödemeleri yapılıyor! 📌Başvuru şartlarını taşıyanlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
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🔊Kendi işini kurmak isteyenlere müjde! 🔔KOSGEB’ten 300 bin TL’ye kadar destek ödemeleri yapılıyor! 📌Başvuru şartlarını taşıyanlar...

İş fikri olanlara KOSGEB tarafından Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin, İleri Girişimci Programı ile 375 bin liraya kadar hibe destek sağlanıyor. Bu desteklerden yararlanmak da kolay. İşte kendi işini kurmanın yolları...

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🔊Kendi işini kurmak isteyenlere müjde! 🔔KOSGEB’ten 300 bin TL’ye kadar destek ödemeleri yapılıyor! 📌Başvuru şartlarını taşıyanlar...

Girişimciler için pek çok destek devrede. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik destekleri de bunlar arasında.

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🔊Kendi işini kurmak isteyenlere müjde! 🔔KOSGEB’ten 300 bin TL’ye kadar destek ödemeleri yapılıyor! 📌Başvuru şartlarını taşıyanlar...

Kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin liraya varan destek sağlanıyor.

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🔊Kendi işini kurmak isteyenlere müjde! 🔔KOSGEB’ten 300 bin TL’ye kadar destek ödemeleri yapılıyor! 📌Başvuru şartlarını taşıyanlar...

Yenilikçi işletmelerin sayısının artırılması amacıyla hayata geçirilen İleri Girişimci Programı ile de iş fikri olanlara 375 bin liraya varan destek veriliyor. Desteklerden yararlanmak kolay. İşte desteklerin şartları: