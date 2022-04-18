🔊Kendi işini kurmak isteyenlere müjde! 🔔KOSGEB'ten 300 bin TL'ye kadar destek ödemeleri yapılıyor! 📌Başvuru şartlarını taşıyanlar...

Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor ve toplum ekonomiye katkı sağlayacak olan kendi işini kurmak isteyenlere de destek veriyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kendi işini kurmanın hayaliyle yanıp tutuşan kişilere başvuru yapmaları dahilinde hibe ve faizsiz geri ödemeli desteği sunuyor. KOSGEB ödemeleri 5 bin TL'den başlıyor ve 300 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Sektöre göre farklılık gösteren miktarlar bulunuyor ve KOSGEB desteklerine ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 18.04.2022 21:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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