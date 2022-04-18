18 Nisan 2022, Pazartesi
Emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı! Enflasyon farkı sonrasında zamlı maaş tablosu! En düşük maaş 5 bin 753 lira...
Temmuz 2022 emekli maaş zammı için detaylar belli olmaya başladı. 3 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeni maaş hesaplamaları yapılmaya başladı. Açıklanan 3 aylık ve beklenen enflasyon rakamları ile milyonların merak ettiği yeni emekli ve memur maaşları hesaplandı. Hal böyle olunca, "Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Emekli ve memur en düşük emekli maaşı belirlendi mi?" sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte, son açıklanan rakamlara göre zamlı yeni maaş tablosu...
Giriş Tarihi: 18.04.2022 19:41
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