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Emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı! Enflasyon farkı sonrasında zamlı maaş tablosu! En düşük maaş 5 bin 753 lira...

Temmuz 2022 emekli maaş zammı için detaylar belli olmaya başladı. 3 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeni maaş hesaplamaları yapılmaya başladı. Açıklanan 3 aylık ve beklenen enflasyon rakamları ile milyonların merak ettiği yeni emekli ve memur maaşları hesaplandı. Hal böyle olunca, "Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? Emekli ve memur en düşük emekli maaşı belirlendi mi?" sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte, son açıklanan rakamlara göre zamlı yeni maaş tablosu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2022 19:41
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Emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı! Enflasyon farkı sonrasında zamlı maaş tablosu! En düşük maaş 5 bin 753 lira...

Emekli ve memur maaş zammı için yeni hesaplamalar yapıldı. Enflasyon farkı ve yeni zam oranları ışığında zamlı maaş tablosu merak ediliyor. Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekliye yapılacak zam oranı için ipuçları geliyor. Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği maaş zam oranları açıklamalar geldikçe yeniden güncelleniyor. Emekli ve memur Temmuz zammı ile birlikte yeni maaşlar ne kadar olacak? sorusuna yanıt aranıyor. Sizler için güncel hesaplanan maaş tablosunu haberimizde derledik...

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Emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı! Enflasyon farkı sonrasında zamlı maaş tablosu! En düşük maaş 5 bin 753 lira...

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI YILDA 2 KEZ BELİRLENİYOR

Emekliler ve kamu çalışanları yılda iki kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan bu zamların belirleyicisi ise enflasyon oranları oluyor.

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Emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı! Enflasyon farkı sonrasında zamlı maaş tablosu! En düşük maaş 5 bin 753 lira...

ENFLASYON TEMMUZ 2022 EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK

Memurların ve emeklilerin alacağı zam oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmeye başladı. Üç aylık enflasyon verisi yüzde 22,81 olarak gerçekleşti.

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Emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı! Enflasyon farkı sonrasında zamlı maaş tablosu! En düşük maaş 5 bin 753 lira...

6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 34,60 OLARAK HESAPLANDI

Ardından Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre de 6 aylık enflasyon Yüzde 34,60 olarak hesaplandı.

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Emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı! Enflasyon farkı sonrasında zamlı maaş tablosu! En düşük maaş 5 bin 753 lira...

TEMMUZ 2022 EMEKLİ ZAM ORANI 6 AYLIK ENFLASYON KADAR OLACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar. Ankete göre 6 aylık enflasyon hesabı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz'da yüzde 34,60 zam alacağını ortaya çıkardı.