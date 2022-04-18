Emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı! Enflasyon farkı sonrasında zamlı maaş tablosu! En düşük maaş 5 bin 753 lira...

Emekli ve memur maaş zammı için yeni hesaplamalar yapıldı. Enflasyon farkı ve yeni zam oranları ışığında zamlı maaş tablosu merak ediliyor. Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekliye yapılacak zam oranı için ipuçları geliyor. Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği maaş zam oranları açıklamalar geldikçe yeniden güncelleniyor. Emekli ve memur Temmuz zammı ile birlikte yeni maaşlar ne kadar olacak? sorusuna yanıt aranıyor. Sizler için güncel hesaplanan maaş tablosunu haberimizde derledik...