Uçuş yasaklarını uzatmıştı! Rusya'dan Türkiye kararı: Tarih belli oldu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar geçici olarak kısıtlanmıştı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, Rus heyetinin Türkiye ile uçuşların açılmasına ilişkin konuları görüşmek için Türkiye'ye gideceğini duyurmuştu. Türkiye'ye dün sabah gelen Rus heyet, otel ve tesislerde alınan Covid-19 tedbirlerini yerinde incelemeye başladı. Forbes, heyetin Türkiye için ne yönde karar vereceğini yazdı. Öte yandan Almanya 25 Haziran'dan itibaren turistik gezi ve ziyaretler için üçüncü ülkelere olan kısıtlamaları gevşetiyor. İşte detayları...