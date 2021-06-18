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Uçuş yasaklarını uzatmıştı! Rusya'dan Türkiye kararı: Tarih belli oldu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar geçici olarak kısıtlanmıştı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, Rus heyetinin Türkiye ile uçuşların açılmasına ilişkin konuları görüşmek için Türkiye'ye gideceğini duyurmuştu. Türkiye'ye dün sabah gelen Rus heyet, otel ve tesislerde alınan Covid-19 tedbirlerini yerinde incelemeye başladı. Forbes, heyetin Türkiye için ne yönde karar vereceğini yazdı. Öte yandan Almanya 25 Haziran'dan itibaren turistik gezi ve ziyaretler için üçüncü ülkelere olan kısıtlamaları gevşetiyor. İşte detayları...

Giriş Tarihi: 18.06.2021 13:08 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 13:08
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Uçuş yasaklarını uzatmıştı! Rusya'dan Türkiye kararı: Tarih belli oldu

Forbes Rusya'nın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın corona virüsle mücadele merkezinin 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırma seçeneğini değerlendirdiği belirtildi. işte ismi açıklanmayan iki kaynağın söyledikleri...

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Uçuş yasaklarını uzatmıştı! Rusya'dan Türkiye kararı: Tarih belli oldu

FORBES: RUSYA 1 TEMMUZ'DA TÜRKİYE UÇUŞLARINA BAŞLAYABİLİR
İlgili departmanlardan kaynakların Forbes'a verdiği demeçte, seçeneğin değerlendirildiğini ve en büyük havayollarından birindeki bir kaynağın durumu doğruladığını söyledi.

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Uçuş yasaklarını uzatmıştı! Rusya'dan Türkiye kararı: Tarih belli oldu

Forbes'in iki kaynağının ifadelerinde, henüz nihai bir karar olmadığı bildirilirken ancak Rusya için popüler bir tatil bölgesi olan Türkiye'nin seyahat kısıtlaması altında olmasının Rusya'daki plajlarda yoğunluğu artırdığını ve bu durumun da corona virüs vakalarını artırdığının altı çizildi.

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Uçuş yasaklarını uzatmıştı! Rusya'dan Türkiye kararı: Tarih belli oldu

İlgili departmanlardan kaynak, "Ülkedeki insidansta (100 binde vaka sayısı) keskin bir sıçrama göz önüne alındığında, corona virüs vaka sayısının istikrarlı bir şekilde düştüğü Türkiye ile uçuşları açmak şimdi daha güvenli görünüyor" dedi. Kaynak, ilk olarak haftada yedi uçuş seferinin açılabileceğinin altını çizdi.

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Uçuş yasaklarını uzatmıştı! Rusya'dan Türkiye kararı: Tarih belli oldu

HEYET GÖNDERMİŞLERDİ
Rusya, geçtiğimiz günlerde güvenli turizm uygulamalarını yerinde incelemek amacıyla Türkiye'ye heyet göndermişti.