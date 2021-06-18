Kredi kartı kullananlar dikkat! İsyan ettiren zam geldi: 200 TL'yi aştı
Son dakika haberlere göre, Türkiye'de kredi kartı kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Kredi kartı aidatı, banka müşterilerinin yıllardır dert yandığı bir konu. Özellikle son günlerde hesap ekstrelerine yansıtılan tutarlar, bu derdi katlamış durumda. Peki, kredi kartı aidatını ödemek zorunlu mu? Kredi kartı aidat ücreti geri nasıl alınır? İşte haberin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 18.06.2021
13:20 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
13:30
Daha 1-2 yıl önce 100 liranın altındaki ücretlerin iptali için mücadele veren tüketiciler, şimdi 200 lirayı aşan aidatlarla baş etmek zorunda. Ama bu masraftan tümüyle kurtulmanın yolu var!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor. Kredi kartı aidatları banka müşterilerinin canını sıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda 100 lira civarında olan kart aidat ücretleri bu yıl 200 lirayı geçmiş durumda. Peki, kredi kartı aidatını ödemek zorunlu mu? Kredi kartı aidat ücreti geri nasıl alınır? İşte merak edilenler...
Posta'nın haberine göre şikayet platformlarında sadece son 2-3 haftada bu konuda yazılmış yüzlerce tepki mesajını bulabilirsiniz. Bir banka müşterisinin yılda bir de olsa 200 lirayı aşan kart aidatı karşısında verdiği tepki ortada.
Özellikle pandemiyle gelirlerin düştüğü, belki de kart borcunun zamanında ödenemediği bugünlerde tepkiler daha yüksek sesle dile getiriliyor. Tüketiciler tepkide haklı ancak yasalara göre; bankaların üyelik ücreti veya aidat almasının önünde engel yok. Buna karşılık aidattan sonsuza kadar kurtulmak mümkün.
TÜKETİCİYİ KORUYAN DÜZENLEME Aidat konusuna daha önce de bu köşede dikkat çekmiştim. Görünen o ki tüketiciyi koruyan hükümleri de içeren yasa halen bilinmiyor. 2014'ten önce kart aidatları tüketici hakem heyetleri yoluyla geri alınabiliyordu.