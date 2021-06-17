17 Haziran 2021, Perşembe
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Milyonlarca emekliye 355 TL intibak zammı! Emekliye intibak düzenlemesi geldi mi? Seyyanen zam...
Emekliye intibak düzenlemesi geldi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Bakanlığı'nın yoğun bir şekilde mesai harcadığı intibak zammına ilişkin son gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından merak edilir oldu. 2000 yılından önce emekli olanlar için intibak düzenlemesi yapıldı ve şimdi gözler 2000 yılı sonrasında olanlara çevrildi. İşte, emekliye intibak düzenlemesi geldi mi? Seyyanen zam...
Giriş Tarihi: 17.06.2021 22:20 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 22:20
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