Milyonlarca emekliye 355 TL intibak zammı! Emekliye intibak düzenlemesi geldi mi? Seyyanen zam...

EMEKLİYE İNTİBAK ZAMMI İLE İLGİLİ SON DURUM

Aile Bakanlığı'nın yoğun bir şekilde mesai harcadığı intibak zammına dair şuan henüz net bir gelişme yaşanmadı. İntibak zammı için yeşil ışık yakılmasına karşın düzenlemenin kimleri kapsadığı ve maaşların ne kadar yükseleceği ile ilgili gelişmeler ilerleyen günlerde belli olacak.