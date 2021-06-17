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Haberler Galeri Milyonlarca emekliye 355 TL intibak zammı! Emekliye intibak düzenlemesi geldi mi? Seyyanen zam...

Milyonlarca emekliye 355 TL intibak zammı! Emekliye intibak düzenlemesi geldi mi? Seyyanen zam...

Emekliye intibak düzenlemesi geldi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Bakanlığı'nın yoğun bir şekilde mesai harcadığı intibak zammına ilişkin son gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından merak edilir oldu. 2000 yılından önce emekli olanlar için intibak düzenlemesi yapıldı ve şimdi gözler 2000 yılı sonrasında olanlara çevrildi. İşte, emekliye intibak düzenlemesi geldi mi? Seyyanen zam...

Giriş Tarihi: 17.06.2021 22:20 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 22:20
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Milyonlarca emekliye 355 TL intibak zammı! Emekliye intibak düzenlemesi geldi mi? Seyyanen zam...

Emekliye intibak düzenlemesi geldi mi? İntibak zammı ne zaman gelir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile Bakanlığı'nın yoğun bir şekilde mesai harcadığı intibak zammına ilişkin son gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından merak edilir oldu. 2000 yılından önce emekli olanlar için intibak düzenlemesi yapıldı ve şimdi gözler 2000 yılı sonrasında olanlara çevrildi. İşte, emekliye intibak düzenlemesi geldi mi? Seyyanen zam...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca emekliye 355 TL intibak zammı! Emekliye intibak düzenlemesi geldi mi? Seyyanen zam...

İNTİBAK ZAMMI YAPILACAK MI?

Bakanlık SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 355 TL intibak zammı için harekete geçti. Emekli vatandaşların yakından takip ettiği intibak yasası ile ilgili düzenleme yapılabilmesi için harekete geçildi.

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Milyonlarca emekliye 355 TL intibak zammı! Emekliye intibak düzenlemesi geldi mi? Seyyanen zam...

Söz konusu zamlarla birlikte emekliye en çok 355 TL zam yapılacak. Maaş farklarının giderilebilmesi için intibak zammı uygulanacak. Promosyon ödemeleri çerçevesinde de düşük maaş alanların sorunlarının giderilebilmesi amaçlanıyor.

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Milyonlarca emekliye 355 TL intibak zammı! Emekliye intibak düzenlemesi geldi mi? Seyyanen zam...

EMEKLİYE İNTİBAK ZAMMI İLE İLGİLİ SON DURUM

Aile Bakanlığı'nın yoğun bir şekilde mesai harcadığı intibak zammına dair şuan henüz net bir gelişme yaşanmadı. İntibak zammı için yeşil ışık yakılmasına karşın düzenlemenin kimleri kapsadığı ve maaşların ne kadar yükseleceği ile ilgili gelişmeler ilerleyen günlerde belli olacak.

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Milyonlarca emekliye 355 TL intibak zammı! Emekliye intibak düzenlemesi geldi mi? Seyyanen zam...

EMEKLİYE 355 TL EK İNTİBAK ZAMMI DETAYLARI

2000 yılı öncesinde emekli vatandaşlar için intibak düzenlemeleri yapıldı. Yapılan son düzenlemeler çerçevesinde belirlenen tarihler öncesinde emekli olanlara 55 TL ila 355 TL arasında zam yapılacak. Söz konusu kararın TBMM'den çıkması halinde milyonu aşkın emekli intibak zammından yararlanabilecek.