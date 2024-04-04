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Haberler Galeri Üçüncü veri geldi, maaşlar listelendi! Zamlı aylık hesabı yenilendi! Memura: 38.502 TL, Emekli Memura: 17.066 TL

Üçüncü veri geldi, maaşlar listelendi! Zamlı aylık hesabı yenilendi! Memura: 38.502 TL, Emekli Memura: 17.066 TL

Temmuz ayında memurlara ve memur emeklilerine yapılacak olan yüzde 10 zam ve 6 aylık enflasyon farkı, büyük bir heyecanla bekleniyor. Enflasyon tahminleri, zam oranlarının büyüklüğü hakkında ipuçları sunuyor ve bu zam, polis, öğretmen, hemşire, mühendis ve diğer memur kadrolarının yeni maaşlarını da belirleyecek. Peki memur maaşları temmuzda ne kadar artacak?

Giriş Tarihi: 04.04.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 08:02
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Üçüncü veri geldi, maaşlar listelendi! Zamlı aylık hesabı yenilendi! Memura: 38.502 TL, Emekli Memura: 17.066 TL

Memur maaş zammının belirlenmesinde enflasyon rakamlarının büyük bir önemi vardır. Bu nedenle, Mart ayı enflasyon rakamlarının 3 Nisan tarihinde açıklanması, sadece son 3 aylık enflasyon farkının belirlenmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda 3 aylık memur zam farkının da hesaplanmasını mümkün kılar. Peki memur zammı enflasyon farkıyla yüzde kaç artacak? İşte kalem kalem zamlı memur maaş tablosu...

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Üçüncü veri geldi, maaşlar listelendi! Zamlı aylık hesabı yenilendi! Memura: 38.502 TL, Emekli Memura: 17.066 TL

3 AYLIK VERİ BELLİ OLDU!

2024'ün İlk Çeyreğinde Enflasyon Oranları

Ocak Ayı Enflasyonu: %6.70
Şubat Ayı Enflasyonu: %4.53
Mart Ayı Enflasyonu: %3.16

Bu veriler ışığında, 2024'ün ilk çeyreğinde toplam enflasyon oranı %15.06 olarak hesaplandı. Yılın geri kalanında açıklanacak enflasyon verileri, emeklilik zamlarının kesin oranlarını belirleyecek.

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Üçüncü veri geldi, maaşlar listelendi! Zamlı aylık hesabı yenilendi! Memura: 38.502 TL, Emekli Memura: 17.066 TL

İki Farklı Enflasyon Tahmini

Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon raporu ve Piyasa Katılımcıları Anketi'nden elde edilen ilk beş aylık enflasyon tahminleri, gelecek dönem için iki farklı senaryo sunuyor:

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Üçüncü veri geldi, maaşlar listelendi! Zamlı aylık hesabı yenilendi! Memura: 38.502 TL, Emekli Memura: 17.066 TL

👉Merkez Bankası Tahmini: İlk beş ayda %21.01 enflasyon

👉Piyasa Katılımcıları Anketi Tahmini: İlk beş ayda %22.67 enflasyon

Bu tahminler, memurlar ve memur emeklileri için farklı enflasyon farkı ve zam oranlarına işaret ediyor.

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Üçüncü veri geldi, maaşlar listelendi! Zamlı aylık hesabı yenilendi! Memura: 38.502 TL, Emekli Memura: 17.066 TL

Zam Oranları ve Maaş Tahminleri

Enflasyon farkı ve Temmuz zammı hesaplamalarına göre, memurlar ve memur emeklileri için olası zam oranları ve maaş tahminleri şöyle şekilleniyor:

Enflasyon Farkı ve Temmuz Zam Oranları: %5.24 ile %6.67 arasında enflasyon farkı, Temmuz zammı ile birleşince %15.77 ile %17.34 arasında artış.

En Düşük Memur Maaşı: Halen 32 bin 860 lira olan en düşük memur maaşı, tahminlere göre 38 bin 42 ile 38 bin 558 lira aralığına yükselecek.

En Düşük Memur Emeklisi Aylığı: Halen 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı, tahminlere göre 17 bin 66 ile 17 bin 297 lira aralığına çıkacak.