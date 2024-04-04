05 Nisan 2024, Cuma
Üçüncü veri geldi, maaşlar listelendi! Zamlı aylık hesabı yenilendi! Memura: 38.502 TL, Emekli Memura: 17.066 TL
Temmuz ayında memurlara ve memur emeklilerine yapılacak olan yüzde 10 zam ve 6 aylık enflasyon farkı, büyük bir heyecanla bekleniyor. Enflasyon tahminleri, zam oranlarının büyüklüğü hakkında ipuçları sunuyor ve bu zam, polis, öğretmen, hemşire, mühendis ve diğer memur kadrolarının yeni maaşlarını da belirleyecek. Peki memur maaşları temmuzda ne kadar artacak?
Giriş Tarihi: 04.04.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 08:02
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