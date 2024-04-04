Üçüncü veri geldi, maaşlar listelendi! Zamlı aylık hesabı yenilendi! Memura: 38.502 TL, Emekli Memura: 17.066 TL

Zam Oranları ve Maaş Tahminleri

Enflasyon farkı ve Temmuz zammı hesaplamalarına göre, memurlar ve memur emeklileri için olası zam oranları ve maaş tahminleri şöyle şekilleniyor:

Enflasyon Farkı ve Temmuz Zam Oranları: %5.24 ile %6.67 arasında enflasyon farkı, Temmuz zammı ile birleşince %15.77 ile %17.34 arasında artış.

En Düşük Memur Maaşı: Halen 32 bin 860 lira olan en düşük memur maaşı, tahminlere göre 38 bin 42 ile 38 bin 558 lira aralığına yükselecek.

En Düşük Memur Emeklisi Aylığı: Halen 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı, tahminlere göre 17 bin 66 ile 17 bin 297 lira aralığına çıkacak.