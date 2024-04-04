Bakanlıktan 81 ilde lise mezunu alım ilanı! KPSS 60 puanı olan E-Devlet üzerinden başvurabilecek! İşte kadrolar

İçişleri Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında Büro Personeli, Mühendis, Avukat, Teknisyen, Destek Personeli, Tekniker, Mimar, Arşiv Uzmanı, Güvenlik Görevlisi, Çağrı Karşılama Personeli ve Programcı kadrolarına personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve son başvuru tarihiyle ilgili detayları içeren açıklamada, en az lise mezunu adayların başvurabileceği belirtildi. Başvuracak adayların kadrolara göre değişmekle birlikte en az 60 KPSS puanına sahip olmaları gerekmektedir. İşte ayrıntılar