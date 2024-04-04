05 Nisan 2024, Cuma
Bakanlıktan 81 ilde lise mezunu alım ilanı! KPSS 60 puanı olan E-Devlet üzerinden başvurabilecek! İşte kadrolar
İçişleri Bakanlığı, lise mezunu adaylar arasından toplamda 1.608 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve son başvuru tarihiyle ilgili tüm detayları içeren açıklamada, adayların en az 60 KPSS puanına sahip olmaları gerektiği vurgulandı. İşte ilana ilişkin detaylar…
Giriş Tarihi: 04.04.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 09:39
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