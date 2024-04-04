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Bakanlıktan 81 ilde lise mezunu alım ilanı! KPSS 60 puanı olan E-Devlet üzerinden başvurabilecek! İşte kadrolar

İçişleri Bakanlığı, lise mezunu adaylar arasından toplamda 1.608 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve son başvuru tarihiyle ilgili tüm detayları içeren açıklamada, adayların en az 60 KPSS puanına sahip olmaları gerektiği vurgulandı. İşte ilana ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 04.04.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 09:39
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Bakanlıktan 81 ilde lise mezunu alım ilanı! KPSS 60 puanı olan E-Devlet üzerinden başvurabilecek! İşte kadrolar

İçişleri Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında Büro Personeli, Mühendis, Avukat, Teknisyen, Destek Personeli, Tekniker, Mimar, Arşiv Uzmanı, Güvenlik Görevlisi, Çağrı Karşılama Personeli ve Programcı kadrolarına personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve son başvuru tarihiyle ilgili detayları içeren açıklamada, en az lise mezunu adayların başvurabileceği belirtildi. Başvuracak adayların kadrolara göre değişmekle birlikte en az 60 KPSS puanına sahip olmaları gerekmektedir. İşte ayrıntılar

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Bakanlıktan 81 ilde lise mezunu alım ilanı! KPSS 60 puanı olan E-Devlet üzerinden başvurabilecek! İşte kadrolar

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları 22 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 26 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek.

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Bakanlıktan 81 ilde lise mezunu alım ilanı! KPSS 60 puanı olan E-Devlet üzerinden başvurabilecek! İşte kadrolar

Adaylar E-Devlet şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresi üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirecek.

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Bakanlıktan 81 ilde lise mezunu alım ilanı! KPSS 60 puanı olan E-Devlet üzerinden başvurabilecek! İşte kadrolar

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) 4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

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Bakanlıktan 81 ilde lise mezunu alım ilanı! KPSS 60 puanı olan E-Devlet üzerinden başvurabilecek! İşte kadrolar

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen şartlara sahip olmak,