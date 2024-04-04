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TTK İŞKUR üzerinden lise mezunu işçi alımı: KPSS şartı yok! İşte başvuru tarihi ve kadrolar

Türkiye Taşkömürü Kurumu KPSS şartı olmaksızın İŞKUR üzerinden daimi işçi alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıkladı. İşte son başvuru tarihi ve kadrolar…

Giriş Tarihi: 04.04.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 09:35
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TTK İŞKUR üzerinden lise mezunu işçi alımı: KPSS şartı yok! İşte başvuru tarihi ve kadrolar

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), kurumun yerüstü işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak 6 Kuvvetli Akım Tesisatçısı, 5 Kaynakçı, 21 Mekanizasyon Pres İşçisi, 1 Numuneci Maden Ocağı, 1 Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi, 6 Mekaniker ( Kompresör ), 4 Vinç Operatörü, olmak üzere toplamda 44 İşçi alımı yapacağını açıkladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alımı gerçekleştirilecek adaylardan en az lise mezunu olma şartı aranıyor. Ayrıca başvuruda bulunacak adaylardan KPSS puan şartı aranmıyor. İşte ilana ilişkin ayrıntılar…

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TTK İŞKUR üzerinden lise mezunu işçi alımı: KPSS şartı yok! İşte başvuru tarihi ve kadrolar

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Türkiye Taşkömürü Kurumu daimi işçi alımı başvuruları 16 Nisan 2024 tarihin de başlayıp 22 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek.

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TTK İŞKUR üzerinden lise mezunu işçi alımı: KPSS şartı yok! İşte başvuru tarihi ve kadrolar

Adaylar İŞKUR açık iş ilanları https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx sayfası üzerinden başvurularını online olarak kolayca tamamlayabilecek.

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TTK İŞKUR üzerinden lise mezunu işçi alımı: KPSS şartı yok! İşte başvuru tarihi ve kadrolar

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kuvvetli Akım Tesisatçısı Alımı Şartı: Meslek Liselerinin; ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ Alanı ve dallarının birinden mezun olmak.

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TTK İŞKUR üzerinden lise mezunu işçi alımı: KPSS şartı yok! İşte başvuru tarihi ve kadrolar

Kaynakçı Alımı Şartı: Meslek Liselerinin; METAL TEKNOLOJİSİ Alanı ve dallarının birinden mezun olmak.