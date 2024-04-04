TTK İŞKUR üzerinden lise mezunu işçi alımı: KPSS şartı yok! İşte başvuru tarihi ve kadrolar

Türkiye Taşkömürü Kurumu KPSS şartı olmaksızın İŞKUR üzerinden daimi işçi alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıkladı. İşte son başvuru tarihi ve kadrolar…