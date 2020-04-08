Ücretsiz izne çıkanlara müjde! Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Başvuru şartları neler? Başvuru formu...

Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Ücretsiz izin maaş başvuruları başladı mı? Ücretsiz izne çıkanlara müjdeli haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, ücretsiz izne çıkanlara maaş desteği verileceğini bildirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Bazı iş yerleri çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmıştı. Peki, ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Ücretsiz izin maaş başvuru şartları neler? Başvuru formu yayınlandı mı?