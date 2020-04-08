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Ücretsiz izne çıkanlara müjde! Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Başvuru şartları neler? Başvuru formu...
Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları neler? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş yerlerinden ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlar için maaş desteği sağlanacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından ücretsiz izin maaş desteği ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Başvuru şartları neler? Başvuru formu yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 08.04.2020 10:21Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 10:30