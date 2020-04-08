iscisonuc.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama! 2020 İŞKUR kura tarihi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 14 bin sürekli işçi alımı kuraları 8-9 Nisan'da çekilecek. Kura çekimi sonuçları aynı gün içerisinde duyurulacak. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, il bazında kura tarihleri belirlendi. Kuraya başvuru yapan 737 bin 489 kişi kura sonuçlarını heyecanla araştırıyor. İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçlarınızı haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki, Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 İŞKUR kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 08.04.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 09:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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