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Haberler Galeri iscisonuc.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama! 2020 İŞKUR kura tarihi

iscisonuc.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama! 2020 İŞKUR kura tarihi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 14 bin sürekli işçi alımı kuraları 8-9 Nisan'da çekilecek. Kura çekimi sonuçları aynı gün içerisinde duyurulacak. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, il bazında kura tarihleri belirlendi. Kuraya başvuru yapan 737 bin 489 kişi kura sonuçlarını heyecanla araştırıyor. İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçlarınızı haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki, Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 İŞKUR kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 08.04.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 09:39
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iscisonuc.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama! 2020 İŞKUR kura tarihi

Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir? İŞKUR aracılığıyla alınan başvuru işlemlerinin ardından yüzbinlerce aday heyecan içinde kura sonuçlarını bekliyordu. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru ile birlikte kura çekiminin 8 Nisan'da başlayacağı duyurulmuştu. Başvuru sahiplerinin gözü kulağı Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek müjdeli habere çevrildi. Haberimizden kura sonuçlarınızın ne zaman, saat kaçta açıklanacağını öğrenebilir, kura sonuçları sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki, Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 İŞKUR kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...

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iscisonuc.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama! 2020 İŞKUR kura tarihi

SAĞLIK BAKANLIĞI 14 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 14 bin sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.

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iscisonuc.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama! 2020 İŞKUR kura tarihi

İl ve meslek bazında başvurular İŞKUR üzerinden yapıldı. Toplam 737 bin 489 aday başvuru yaptı.

Kura çekimi noter huzurunda 14 bin işçi asil, 14 bin işsi ise yedek olarak gerçekleştirilecek.

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iscisonuc.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama! 2020 İŞKUR kura tarihi

KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura çekimi 08-09 Nisan 2020 tarihlerinde yapılacak. Kura sonuçları aynı gün saat 20.00'den sonra açıklanacak.

14 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İşte il il kura tarihleri:

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iscisonuc.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama! 2020 İŞKUR kura tarihi

08 Nisan 2020 (Çarşamba):

Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için,