Çalışanlar dikkat! Kısa çalışma ödeneği döneminde bunu yapan tazminat alamaz
İşverenler genellikle sıkıntıya girdikleri dönemde ya işçisini ücretsiz izne çıkartıyor ya da iş sözleşmesine son veriyor. Kısa çalışma ödeneği ise işçilerin işinin ve ücretinin kısmen teminat altına alınmasını sağlıyor. Ancak kısa çalışma ödeneğinde işçinin rızası ve onayı aranmıyor. Kısa çalışma ödeneği döneminde maaşı azalan işçi eğer iş sözleşmesini bu nedenle feshederse tazminat almaya hak kazanamıyor. İşte detaylar...
Zor dönemlerde işverenler ya işçilerini ücretsiz izne çıkarır ya da iş sözleşmesini sona erdirir. Kısa çalışma uygulaması ise işçilerin işinin ve ücretinin kısmen korunmasını sağlar. Kısa çalışma, işçinin rızasına ve onayına dayanmayan, işveren lehine bir uygulamadır. Milliyet'in haberine göre kısa çalışmada ücreti azalan işçi sözleşmesini feshetmek yoluna giderse kıdem tazminatı alamaz. İşte detaylar...
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