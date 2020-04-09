Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izne çıkana ne kadar maaş ödenecek? Ücretsiz izinle ilgili tüm merak edilenler

Corona virüs salgını nedeni ile ücretsiz izne çıkan çalışanlara maaş desteği sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız." dedi. Bakan Albayrak'ın açıklamaının ardından "Ücretsiz izin maaş desteği nedir?" merak ediliyor. Haberi gören vatandaşlar "Ücretsiz izin maaşı ne kadar, şartlar neler?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte ücretsiz izinle ilgili merak edilenler...