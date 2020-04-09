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Haberler Galeri Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izne çıkana ne kadar maaş ödenecek? Ücretsiz izinle ilgili tüm merak edilenler

Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izne çıkana ne kadar maaş ödenecek? Ücretsiz izinle ilgili tüm merak edilenler

Corona virüs salgını nedeni ile ücretsiz izne çıkan çalışanlara maaş desteği sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız." dedi. Bakan Albayrak'ın açıklamaının ardından "Ücretsiz izin maaş desteği nedir?" merak ediliyor. Haberi gören vatandaşlar "Ücretsiz izin maaşı ne kadar, şartlar neler?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte ücretsiz izinle ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 14:51
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Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izne çıkana ne kadar maaş ödenecek? Ücretsiz izinle ilgili tüm merak edilenler

Koronavirüs salgını nedeniyle ücretsiz izin konusu gündemde. Faaliyetini durduran iş yerleri çalışanlarına ücretsiz izin veriyor.

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Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izne çıkana ne kadar maaş ödenecek? Ücretsiz izinle ilgili tüm merak edilenler

İşveren, kısa çalışma ödeneğine başvursa da ödenekten yararlanma şartlarını yerine getiremeyen çalışanlar, ücretsiz izne çıkartılıyor. İşveren, çalışanı işten çıkarmadan, başta sigorta primi olmak üzere maliyeti azaltmak için kimi çalışanlarını ücretsiz izne ayırıyor.

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Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izne çıkana ne kadar maaş ödenecek? Ücretsiz izinle ilgili tüm merak edilenler

Özetle, koronavirüs salgını nedeniyle istekleri dışında ücretsiz izne ayrılan çok çalışan var. Bu durum, okuyuculardan gelen sorulardan da anlaşılıyor. Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ücretsiz izne çıkarılanlara yönelik maaş desteği başlatacaklarını da açıkladı.

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Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izne çıkana ne kadar maaş ödenecek? Ücretsiz izinle ilgili tüm merak edilenler

Okuyuculardan gelenlere baktığımda kimileri, işverenin, ücretsiz izne çıkartıp çıkartamayacağını soruyor; kimileri, haklarını öğrenmek istiyor, kimileri de ücretsiz izin döneminde hem kendisini hem de ailesinin genel sağlık sigortasından yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. Ücretsiz izin konusunda tam bir bilinmezlik hakim. Hepsine tek tek değineyim.

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Ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izne çıkana ne kadar maaş ödenecek? Ücretsiz izinle ilgili tüm merak edilenler

Okuyuculardan gelenlere baktığımda kimileri, işverenin, ücretsiz izne çıkartıp çıkartamayacağını soruyor; kimileri, haklarını öğrenmek istiyor, kimileri de ücretsiz izin döneminde hem kendisini hem de ailesinin genel sağlık sigortasından yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. Ücretsiz izin konusunda tam bir bilinmezlik hakim. Hepsine tek tek değineyim.