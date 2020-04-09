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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama! 2020 İŞKUR temizlik güvenlik görevlisi sonuçları

Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama! 2020 İŞKUR temizlik güvenlik görevlisi sonuçları

Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 14 bin sürekli işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden toplandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, kura çekiminin 8-9 Nisan'da yapılacağı bildirilmişti. Bazı illerin kuraları dün tamamlandı ve sonuçlar erişime açıldı. Diğer illerin kuraları ise bugün çekiliyor. Başvuru yapan binlerce vatandaş kura sonuçlarını araştırmaya devam ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 İŞKUR temizlik ve güvenlik görevlisi sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 09.04.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 13:17
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Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama! 2020 İŞKUR temizlik güvenlik görevlisi sonuçları

Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Yüz binlerce vatandaşın heyecanla beklediği Sağlık Bakanlığı işçi alımında son viraja girildi. 14 bin işçi alımı kuraları 8 Nisan'da çekilmeye başlandı. Kura çekilişi bugün tamamlanacak. Bazı illerin kura sonuçları açıklandı. Diğer iller ise bugün belli olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılı? 2020 İŞKUR temizlik güvenlik görevlisi sonuçları açıklandı mı?

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Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama! 2020 İŞKUR temizlik güvenlik görevlisi sonuçları

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekimi 08-09 Nisan 2020 tarihlerinde yapılacak. Kura sonuçları aynı gün saat 20.00'den sonra açıklanacak.

14 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama! 2020 İŞKUR temizlik güvenlik görevlisi sonuçları

HANGİ İLLERİN SONUÇLARI AÇIKLANDI?

8 Nisan kura çekiminin ardından Bakanlık Merkez Teşkilatı ile Ankara, İstanbul, Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illerinin kura sonuçları açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama! 2020 İŞKUR temizlik güvenlik görevlisi sonuçları

BUGÜN HANGİ İLLER AÇIKLANACAK?

9 Nisan Perşembe günü Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat illeri için kura işlemi gerçekleştirilecektir. Sonuçlar saat 20.00'de açıklanacak.

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Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama! 2020 İŞKUR temizlik güvenlik görevlisi sonuçları

37 BİN 489 BAŞVURU YAPILDI

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 14 bin sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek.