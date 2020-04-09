Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama! 2020 İŞKUR temizlik güvenlik görevlisi sonuçları

Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 14 bin sürekli işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden toplandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, kura çekiminin 8-9 Nisan'da yapılacağı bildirilmişti. Bazı illerin kuraları dün tamamlandı ve sonuçlar erişime açıldı. Diğer illerin kuraları ise bugün çekiliyor. Başvuru yapan binlerce vatandaş kura sonuçlarını araştırmaya devam ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 İŞKUR temizlik ve güvenlik görevlisi sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 09.04.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 13:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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